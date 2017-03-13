Yunanistan'dan Türkiye'ye Avrupa desteği

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos Hollanda ve Almanya'nın ırkçı, faşist kararlarını eleştirerek Türkiye'yi destekleyen açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, başta Almanya ve Hollanda olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yaşadığı gerginlikler konusunda Türkiye'ye destek veren bir açıklama yaptı.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Katrougalos, "Türk yetkililer, seçim dönemlerinde daha önce Trakya'ya ziyaretlerde bulundu. Onların bu iletişimini engellemek için herhangi bir sebep yok" dedi.



"GERGİNLİK KÖRÜKLENMEMELİ"

Bakan vekili Katrougalos ayrıca, "Avrupa'da ilişkilerimizde sorunlara sebep olabilecek gerginliklerin körüklenmemesi gerekir. Ben diğer ülkelerin iç siyasi kararlarını yargılayamam ancak Avrupa'da kural, bu tür toplantıların gerçekleşmesidir. Bu konuda tek sorun kamu güvenliğidir," şeklinde konuştu.