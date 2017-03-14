"24 milyon Amerikalı sigortasını kaybedebilir"

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçilerin "Obamacare"in yerine getirmek istediği sağlık sigortası sisteminin 2026 yılı itibarıyla 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceğini açıkladı.

ABD Kongresinin partiler üstü bürokratik kurumu CBO, Cumhuriyetçilerin "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" (AHCA) tasarısına yönelik raporunu yayınladı.

Raporda, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın hayata geçirdiği "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası" (ACA) ya da halk arasındaki adıyla "Obamacare"in iptalini öngören AHCA'in, ülkedeki sigortasız birey sayısını 2018 itibarıyla 14 milyon ve 2026 itibarıyla 24 milyon daha artırabileceği belirtildi.

Bu tahminler, AHCA'nin Obamacare sayesinde sigortalanan 20 milyon Amerikalının tamamından daha fazlasının sigortasız kalabileceğine işaret ediyor.

''BÜTÇE AÇIĞINI 337 MİLYAR DOLAR AZALTACAK''

CBO, raporunda ayrıca AHCA'nin federal bütçe açığını 2017-2026 döneminde mevcut sigorta sistemine kıyasla 337 milyar dolar düşüreceği tahmininde bulundu.

Raporda, bütçe açığındaki azalmanın büyük bölümünün yoksul Amerikalılara, engellilere, hamilelere ve çocuklara sağlanan devlet desteğinde (Medicaid) planlanan kesintiler sayesinde gerçekleşeceği kaydedildi.

SAĞLIK BAKANI PRICE: ''GÜVENİLİR DEĞİL''

CBO'nun raporunu yayınlamasının ardında Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına geçen ABD Sağlık Bakanı Tom Price, kuruluşun analizlerine inanmadığını söyledi.

Bir yılda 14 milyon kişinin sağlık sigortasını kaybetmesinin mümkün olmadığını savunan Price, "Raporun güvenilir olmadığını iddia ediyoruz." dedi.

AHCA'nin daha düşük maliyetle daha fazla Amerikalının sigortalanmasını sağlayacağına inandıklarını yineleyen Price, buna karşın CBO'nun raporu inceleyeceklerini dile getirdi.

''TASARININ YASALAŞMASINI ZORLAŞTIRDI''

Uzmanlar ise CBO'nun uzun zamandır beklenen tahminlerinin halihazırda birçok kesim tarafından eleştirilen AHCA'e destek bulmaya çalışan Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi liderlerin işini daha da zorlaştırdığını düşünüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından geçen hafta açıklanan AHCA tasarısı, Başkan Donald Trump ve bazı Cumhuriyetçilerin desteğine rağmen ülkenin en büyük sağlık organizasyonlarını içeren büyük bir kesimin sert muhalefetiyle karşılaşmıştı.

DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRECEĞİNİ SAVUNDULAR



Amerikan Tıp Derneği, Amerikan Hastaneler Derneği ve Amerikan Hemşireler Derneği yaptıkları açıklamalarda, mevcut sistemin eksiklikleri olmasına karşın önerilen yasa tasarısının bunları gidermek yerine durumu daha kötüleştireceğini vurgulamıştı.

Tepkilere rağmen ABD Temsilciler Meclisinin iki alt komitesinde onaylanan AHCA tasarısına, Demokratlar da şiddetle karşı çıkmıştı.

Ayrıca, Cumhuriyetçi Partinin önde gelen 10 senatörü yasa tasarısına "evet" demeyeceklerini açıklayarak, Kongreden geçmesinin çok zor olacağını göstermişti.