ABD'de kar ve tipi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

New York ve New Jersey'de salı günü beklenen kar ve tipi dolayısıyla olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin "doğu yakası"nda bulunan New York ve New Jersey eyaletlerinde salı günü beklenen kar ve tipi dolayısıyla olağanüstü hal ilan edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo ve New Jersey Valisi Chris Christie, salı günü beklenen kar ve fırtına nedeniyle eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdi.

New York Valisi Cuomo, aldığı olağanüstü hal kararı gereği sabah 4:00'dan itibaren tren seferlerinin askıya alındığını bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, New York'ta pazartesi gece başlaması beklenen kar yağışının sabah 6:00 civarında yoğunluğunu artıracağını kaydetti.

Kar yağışı ve fırtına beklentisiyle ilgili açıklama yapan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da "Beyaz felakete hazır olmak zorundayız" dedi. Blasio, New Yorklular'dan "yarın için planlarını yollarda olmamak üzere" yapmalarını istedi.



Kent içinde metro seferleri sabah 4:00'dan itibaren durdurulurken, New York'tan kuzeye uzanan Metro-North ve Long Island'a uzanan LIRR hatlarında karla mücadele için 3 bin kişinin görevlendirildiği bildirildi.

Kar yağışı boyunca vapurların seferlerine devam edeceği New York'ta, yollarda bin 600 kar küreme aracıyla, 689 tuz serpme kamyonunun görev yapacağı bildirildi. Şu ana kadar New York'taki JFK Havalimanı'nda 463 ve LGA Havalimanı'nda da 523 uçuş iptali oldu.

Bu arada, New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkez binasının da kar yağışı nedeniyle salı günü kapalı olacağı açıklandı.



New Jersey fırtınaya hazırlanıyor



Kar fırtınası beklentisi dolayısıyla eyalette olağanüstü hal ilan eden New Jersey Valisi Christie, belediyenin ve diğer kamu kuruluşlarının acil kurtarma birimlerine kar fırtınasına hazır olmaları emri verdi.

Christie, alınan tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Fırtınaya hazır olmak için gerekli herşeyi yapıyoruz. Kamyonlar hazır. Bol tuzumuz var." ifadesini kullandı.

New Jersey'deki Newark Uluslararası Havalimanı'nda da uçuş iptalleri yaşanırken, iptal edilen uçuş sayısının 853 olduğu bildirildi.