Arap dünyası Türkiye'nin dış politikasına olumlu bakıyor

Arap kamuoyunun nabzını tutmak amacıyla 12 Arap ülkesinden katılımcılarla yapılan kamuoyu yoklamasında bu ülkelerdeki halkların Türkiye'nin bölgesel siyasetini olumlu gördüğü belirtildi.

Katar'ın başkenti Doha merkezli Arap Siyaset Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi'nin 12 Arap ülkesinden 18 bin 310 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği "Arap Kamuoyu" isimli ankete göre, Arap halkları, Türkiye'nin dış politikasına olumlu bakıyor ve bölgesel bir tehdit oluşturmadığını düşünüyor.

HER YIL YAPILAN BİR ANKET

Anket Gözlemcisi ve Merkezin Kamuoyu Birimi Başkanı Muhammed el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu anketin bir kaç konuda Arap kamuoyunun nabzını tutmak amacıyla senelik olarak yapıldığını belirtti.

12 ÜLKEDE GERÇEKLEŞİRİLDİ

Mısri, anketin, Moritanya, Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Sudan, Filistin, Lübnan, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt olmak üzere 12 ülkeden 18 bin 310 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması ile ortaya çıktığını kaydetti.

ARAP DÜNYASININ EN KAPSAMLI ÇALIŞMASI

Anketin Arap dünyasında siyasi konular üzerindeki en kapsamlı çalışma olduğunu dile getiren Mısri, bölge halklarının görüşlerini yansıtması sebebiyle siyaset çevrelerince de dikkate alındığını söyledi.