Duruşmada FETÖ liderine hoca deyince...

Fetullah Gülen'e 'hoca' diyen sanığa kızan mahkeme başkanı: "Hoca, deme şuna"

Isparta'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Hasan İbicioğlu, bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 49'u tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bir sanığın Fetullah Gülen için hoca ifadesi kullanmasına kızan mahkeme başkanı, "Hoca, deme şuna" diyerek tepkisini dile getirdi.

Isparta Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliye konferans salonunda yapıldı. Akşehir Cezaevinde bulunan tutuklu eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Davanın bugünkü duruşmasında sanıkların HTS kayıtları okundu. Kayıtlarla ilgili sanıkların savunmaları istenerek telefon görüşmelerini kimlerle hangi amaçla yaptıkları soruldu. HTS kayıtları ile ilgili savunmasın veren sanık eski Vali Memduh Oğuz ilginç bir ifadede bulunarak "Ben bu davanın aslında bilirkişisi olmam lazım" dedi.



Kendi telefonumu kullandım

Mülki idare görevi yaptığı boyunca devletin telefonunu kullanmadığını kendisine ait cep telefonunu kullandığını Isparta'ya geldiğinde de cep telefon numarasını basına ve kamuoyuna açıkladığını belirten Oğuz, "Bana gelen aramalara cevap verdim. Cevapsızlara da döndüm. Bayram ve kandillerde de 3 binden az mesaj atmadım" ifadelerini kaydetti.



İbicioğlu ile 265 defa görüşmüş

Davanın sanıklarıyla yaptığı görüşmeleri açıklayan Oğuz, 265 kez görüştüğü eski SDÜ rektörü davanın tutuklu sanığı Hasan İbicioğlu için, "Bana saygısızlık yapmamış benden 20 yaş küçük biri. Üniversite şehir bütünleşmesini sağladık. Kendisi benim valilik yaptığım dönmede üniversitenin rektörüydü" diye konuştu.

Sanık Bedri Ayhan'la da o dönem Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı olması nedeniyle tüm protokol ve açılışlara katıldığı için görevi gereği yakın temas sağladıklarını belirten Oğuz, iş adamı tutuklu sanık Ali İhsan Altınok için de "2011 yılından itibaren her Cuma mutlaka kendisi beni aramıştır. Tebrik mesajlaşmaları olmuştur. Bu 5 yıl devam etti" dedi.



"Güzel bir arkadaştır"

Ulu Cami'de Cuma namazı sonrası davanın sanığı iş adamı Ahmet Tahir Bakal'ın iş yerine uğrayarak çay içtiğini ve tanışıklığını buradan geldiğini aktaran Oğuz, yine sanık Adem Demiralay'ı da hem IYAŞ'ın idarecisi hem de bir sivil toplum örgütünün başkanı olması nedeniyle Valilikle ilişkisi olduğundan görüştüğünü belirterek "Güzel bir arkadaştır" dedi. Oğuz, davanın bilirkişisi olması gerektiğini söyledi.



"Sarıkaya bu yapıya karşı durmuş biridir"

Davanın tutuklu sanığı dönemin İlahiyat Fakültesi Dekanı Talip Türcan ile görüşme nedenini açıklayan Oğuz, "Ben ilahiyata meraklıyım. Özellikle tefsir konusunda kendisiyle görüşürdüm" derken, sanık iş adamı Salih Sarıkaya için de "Çok değer verdiğim bir kişiliktir. Bu yapıya karşı durmuş biridir. Kendi evladım gibi gördüğüm herkesin yardımına koşan kaliteli bir adamdır" diye konuştu.



Türkçe olimpiyatları için bastırılan biletleri satmaları istenmiş

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise, Mahkeme Başkanı Mustafa Yazıcı, daha sonra farklı dosyalarda şüpheli olan kişilerin ifadelerini okudu. Şüpheli K.E, okunan ifadesinde sanık Osman Demirhan'ın 2012'de Isparta'da "il imamı" olduğunu belirterek, "Zaman zaman toplantılarına katılırdım. Toplantılarda yurt içi ve yurt dışındaki okullar için para, daha sonra da Türkçe Olimpiyatları için bastırılan biletlerin satılmasının istendi" ifadesinde bulundu. Şüpheli İ.E. de toplantılarda Türkçe olimpiyatları için bastırılan biletlerin, burada bulunanlara dağıtıldığını ve bunların satılmasının istendiğini, aksi halde bilet paralarını kendilerinin vermek zorunda olduğunun söylendiğini aktardı.



"Hoca deme şuna"

Bir diğer şüpheli T.B., de bir arkadaşının aracılığıyla katıldığı bir toplantıda Osman Demirhan'ın toplantıda bulunanlara Fetullah Gülen'e ziyaret edilmesi için vize alması gerektiğini, daha sonra himmet adı altında para istediğini ifade etti. T.B.'nin ifadelerinin okunmasının ardından suçlamaları kabul etmeyen Osman Demirhan, "Amerika'ya vize almak kolay mı?" diye sordu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Yazıcı, "Sen Amerika'dan gelirken yakalandın mı?" diye sordu. Demirhan da, "Her Amerika'ya giden Fetullah Hoca ile ziyaret etmek zorunda mı?" dedi. Mahkeme Başkanı Yazıcı, Demirhan'a "Hoca, deme şuna" diyerek tepkisini dile getirdi. Şüpheli Ş.Ö. de dönemin Isparta Valisi Memduh Oğuz'un davetiyle Mozanbik'e gittiğini, havalimanına gittiklerinde Osman Demirhan'ı gördüğünü, o anda bu gezinin örgütün gezisinin olduğunu anladığını ifadesinde anlattı. Ş.Ö., gittikleri yerde örgüte ait okulların gezildiğini de söyledi.

Duruşma yarına ertelendi.