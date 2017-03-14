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'nın iki faşist lideri TV'de sırayla kin kustu!

  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 09:39
Hollanda'nın iki faşist lideri TV'de sırayla kin kustu!
Hollanda'nın iki faşist lideri TV'de sırayla kin kustu!

Türkiye'ye takındığı kabul edilemez tutumun ardından gelen diplomatik krizin gölgesinde seçimlere gidecek kolan 'da yarın yapılacak seçimlerin favorisi Liberal Sağ Parti (VVD) lideri ve Başbakan Mark ile Türk düşmanı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert , dün canlı yayınlanan bir programda sırayla Türkiye düşmanlıklarını dile getirdiler.

yarın sandık başına gidiyor. Seçim öncesi anketlerde en yüksek oya sahip olarak görülen Hollanda Başbakanı ve aşırı sağ partinin lideri Geert canlı yayında tartıştı.

Rotterdam'daki Erasmus Ünviersitesi'nde yapılan tartışmaya Ankara-Lahey hattında yaşanan gerilim damga vurgu.

Popülist Wilders, hükümetin Türk bakanlara yönelik tutumunu desteklediğini belirterek, bunun yeterli olmadığını, daha sert önlemler alınması gerektiğini savundu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni (Sadık Arslan) sınırdışı edilmesi teklifini yineleyen Wilders, Hollanda'da yaşayan Türklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumlarını reddetmedikleri takdirde, Hollanda vatandaşlıklarının alınmasını ya da Türkiye'ye dönmelerini talep etti.

Wilders şöyle konuştu: "Onlar Hollanda'ya mı bağlı? O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumlarını reddetmeleri gerekiyor. Eğer önümüzdeki günlerde onların Erdoğan'ın bu çılgınca ve sert yorumlarını desteklediği ortaya çıkarsa, o zaman ben onları Hollanda'yı terk edip Türkiye'ye gitmeye ve hiçbir zaman Hollanda'ya dönmemeye davet ediyorum. Çünkü onlar Hollanda'ya değil Türkiye Cumhuriyeti'ne ait."

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