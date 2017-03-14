Hollanda'nın kanlı tarihi

Türk bakanlara yönelik ırkçı ve faşist uygulamalarıyla demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek olan Hollanda'nın geçmişi de katliamlarla dolu...

Hollanda'nın faşist uygulamalarındaki gücü kendi geçmişlerinden aldığı ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na girişine izin vermeyen ve sınır dışı eden Hollanda'nın tarihi de soykırım ve katliamlarla dolu. Bakan Kaya'ya destek için konsolusluğun önüne gelen Türk vatandaşlarına atlarla, itlerle saldıran Hollanda polisi kanlı geçmişlerine benzer özellikler taşıyor. İşte Hollanda'nın katliam tarihi...

HOLLANDA'NIN ÇİNLİ KATLİAMI

1740'da Hollandalı koloni askerleri, bugün Jakarta'da bulunan Batavia sahil kentinde 10-12 gün içinde 10 binden fazla yerli Çinliyi katletti.





KIZILDERİLİ KATLİAMI

Kuzey Amerika'daki ilk Hollanda kolonisi 1615'te Fort Nassau'da kuruldu. Hollandalılar ilk başta daha karlı olan kürk ticareti ile uğraştı. 1640'dan itibaren bölgede Hollandalı yerleşimcilerin sayısı arttıkça yerli katliamı da artmaya başladı. Hollandalı yerleşimciler kendilerine sığınmak isteyen yerleşimcileri katletti. 5-6 yaşındaki çocuklar anneleçrinin kucaklarından alınarak parçalandı. Bazıları alevlere bazıları ise nehirlere atıldı





ENDONEZYA KATLİAMI

9 Aralık 1947'de Hollanda sömürge birlikleri bugün Java adasında bulunan Rawagede köyünde silahsız 430'dan fazla kişiyi katletti.





HOLLANDA'NIN ORTAK OLDUĞU SOYKIRIM: SREBRENİTSA

Nisan 1992'de Bosna Hersek savaşı başladı. Sırplar Boşnakların elindeki bölgelere yönelik saldırıya geçti. BM Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına karşı Hollanda Barış gücü askerinin varlığı katliamı önlemedi. Sırp ordusu 6 Temmuz'da Srebrenitsa'ya girmesiyle iki gün içinde katliam başladı. 5 gün içinde 8 binden fazla Bosnalı Müslüman soykırıma uğradı.





HOLLANDA'NIN KÖLE TİCARETİ

Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, Madagaskar, Endonezya, Hindistan ve Sri Lankalı köleler çalıştırıldı. Bazı dönemlerde sömürgelerdeki bir Hollandalı'ya yaklaşık 200 köle düştüğü görüldü.



