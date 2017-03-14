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'da da 250 bulundu!

AA
  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 19:41 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 19:59
Meksika'da toplu mezarda 250 kafatası bulundu!
Meksika'da toplu mezarda 250 kafatası bulundu!

'da bulunan bir dan, yıllar önce uyuşturucu baronlarının öldürdüğü kişilere ait olduğu sanılan 250 çıkarıldı.

Veracruz Eyaleti Cumhuriyet Savcısı Jorge Winckler, yerel basına yaptığı açıklamada, kentin kenar mahallelerinden birinde bulunan dan 250 çıkarıldığını belirtti.

Kafataslarının, uyuşturucu baronları tarafından öldürülerek gömülen kişilere ait olduğunu düşündüklerini kaydeden Winckler, mezarın nasıl bulunduğunu konusunda bilgi vermedi.

Winckler, bölgede daha fazla insanın gömülmüş olabileceğini ifade etti.

Veracruz eyaletinde faaliyet gösteren Colectivo Solecito benzeri sivil savunma grupları, kayıpların bulunması için bu tür alanlarda kazı yapmış ve yetkililerden destek istemişti.

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