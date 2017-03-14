O manşeti atan isim FETÖ'cü hain ile aynı karede

İsviçre’de yayın yapan Blick Gazetesi geçtiğimiz günlerde Türkçe bir manşet atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ederek ‘Hayır’ cephesine destek vermişti. O manşeti atan Blick gazetesi yöneticisi Christian Dorer ile FETÖ’nün İsviçre İmamı Cebrail Terlemez bir etkinlikte aynı karede görüntülendi.

Hollanda'dan sonra FETÖ'nün bir kirli ittifakı da gözler önüne serildi. İsviçre'de yayın yapan Blick Gazetesi geçtiğimiz günlerde Türkçe bir manşet atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek 'Hayır' cephesine destek vermişti. O manşeti atan Blick gazetesi yöneticisi Christian Dorer ile FETÖ'nün İsviçre İmamı Cebrail Terlemez bir etkinlikte aynı karede görüntülendi.

İSVİÇRE İMAMI İLE BLİCK YÖNETİCİSİ AYNI KAREDE!

Toplantıya bugün İsviçre'deki Türkiye vatandaşlarını 16 Nisan referandumunda 'HAYIR' oyu vermeye çağırıp aksi takdirde İsviçre'yi terk etmekle tehdit eden BLICK gazetesinin şef redaktörü Christian Dorer ve FETÖ'nün İsviçre İmamı Cebrail Terlemez katıldı.

Türkiye düşmanlığı tescilli olan Blick Gazetesi, okurlarının karşısına bugün "Erdoğan'ın diktatörlüğüne Hayır oyu kullanın. İsviçrede yaşayan bütün Türkleri 16 Nisanda HAYIR oyu kullanmaya davet ediyoruz" manşetiyle çıkmıştı.

EKREM DUMANLI AVRUPA'YA GELDİ

Avrupa'nın her bölgesinde FETÖ'nün kirli ittifakları gözler önüne serilirken Fetullahçı örgütün medya imamı Ekrem Dumanlı'nın Brüksel'e geldiği öğrenildi. ABD'den Brüksel'e gelen Dumanlı, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlarının Avrupa'ya alınmaması konusunda gazetecilerle ihanet toplantıları yaptığı belirtiliyor.

İSVİÇRE'DE YAŞAYAN GAZETECİ MEHMET ÇEK'TEN SABAH.COM.TR'YE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Daha önce FETÖ'cü hain Can Dündar'a İsviçre'de bir toplantıda gerçekleştirdiği protesto eylemi ve sorduğu zor sorularla gündeme gelen İsviçreli gazeteci Mehmet Çek, FETÖ-Blick gazetesi arasındaki kirli ittifak hakkında Sabah.com.tr'ye şu açıklamaları yaptı.

AVRUPA TÜRKİYE'YE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRILARDA BULUNUYOR

Bunlar bu milleti hiç tanımamış. Bu haçlı saldırıları karşısında bu milletin gayri Müslim fertleri bile en sağlam en gözü kara Müslüman kesilir. Evet şuan dünya siyaset tarihinde eşi benzeri görülmedik bir saldırı altındayız. Dünyanın bütün Emperyal güçleri, Medya tekelleri, Uluslarötesi holdingleri, ırkçıları, faşistleri, karanlik güçleri, terör örgütleri bize karşı birleşmiş durumda. Ancak 100 yıl sonra yeniden bağımsız dünya devleti olmaya karar vermiş ve bu yola çıkmış bu millet hepsine karşı koymasını da bilecek, Bu karşı koyuşa elbette Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da -ülkelerine hedef alan bu son saldırılardan sonra daha büyük bir hınçla eşlik edecekler. Kimsenin bundan endişesi olmasın.

BLİCK GAZETESİ İSVİÇRE'DE YAŞAYAN TÜRKLERİ TEHDİT EDİYOR

BLICK`in saldırısına gelince hemen belirteyim bu olayda özellikle ülkemiz medyası tarafından gözden kaçırılan husus manşetten sonrası. Manşetin devamında BLICK burada yaşayan vatandaşlarımızı EVET oyu kullandıkları takdirde burayı terketmeleri gerektiği şeklinde alenen tehdit ediyor. İşte tam bu noktada ülkemiz devreye girmeli ve konuyu ilgili makamlarda tartışmalı ve gerekirse uluslararası mahkemelere taşımalı.

SADECE FETÖ GİBİ DÜŞÜNENLER ÖZGÜR

Blick`in şefi diyor ki, "Erdoğan için EVET oyu kullanacakların İsviçre'de işi yok"

Devamında da "Biz ateşe benzin dökmüyoruz. Düşünce özgürlüğünü çok önemsiyoruz"

Sormak lazim, bu ne menem bir düşünce özgürlüğü imiş? sadece FETÖ gibi düsünenlerin özgürlügü olmasın sakın?

TÜRKİYE'DEKİ REFERANDUM SİZİN NEDEN BU KADAR GERDİ?

Kendisine soruyorum; Ey Herr Dorer benim ülkemde yapılacak seçimler sizi niçin bu kadar gerdi? Bu milletin nasıl, ne şekilde ve kim tarafindan idare edilmek istediğine siz mi karar vereceksiniz?

BLİCK YÖNETİCİSİNİN FETÖ'CÜLERLE NE İŞİ VAR?

Bakin, BLICK`in sef redaktörü Christian Dorer Fettullah hareketiyle oturup kalkan bir şahıs. Fetullah hareketinin İsviçre'deki temsilci ve sözcüleriyle çok sağlam bir ilişkin içinde. BLICK`in Türkçe servisi Fetullahçılar diyebiliriz. Bu manşeti yazan yazdıran bizzat onlar. Zaten bu manşetler de o kirli, karanlık ilişkinin ürünü.

O MANŞET NEYİN KARŞILIĞINDA ATILDI?

Tabii BLICK ile Fetullançılar arasinda bu kadar saglam bir iliskinin nasil kuruldugu ? neye karsilik bir isvicre gazetesinin burada yasayan vatandaslarimizi tehdit edecek, Türkiye Cumhuriyetine yönelik bu kadar agir söylemlerde bulunacak kadar gözü karattigi soru isareti ?

Biz ülkemizden tecrübeliyiz, Fettullah cemaatinin bu isleri nasil becerdigini biliriz. Can Dündar`in bir türlü satamadigi Ankara`daki villasini MIT TIR`ina iliskin bilgi ve belgeleri yayinlamasi karsiliginda nasil rayic bedelinin üstünde bir fiyatla Gülen'in avukatlarindan birine sattigini biliyoruz.

Dolayisiyla BLICK sefi ile ilgili olarak bu noktalar mutlak suretle arastirilmali.