The Times: Türk bakanları yasaklayan ülkeler ikiyüzlü

İngiliz gazetesi, başyazısında Avrupa ülkelerinin kendi değerlerine ihanet ettiğini belirterek "Kim olursa olsun barışçıl gösteri hakkı, anayasal bir haktır" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan kriz, İngiliz basınının manşetlerinden inmiyor. Konuyu başyazısına taşyıyan The Times gazetesi, "Erdoğan yanlısı konuşmacıları susturmak Batı değerlerine ihanettir" başlığını kullandı.

Gazete, Türk bakanların mitinglerini yasaklayan Avrupa ülkelerinin ifade özgürlüğü konusunda savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk ettiğini yazdı.

Avrupa kentlerinde Erdoğan yanlısı mitinglerin iptal edilmesinin doğru olmadığına dikkat çeken The Times, şu ifadeleri kullandı:

BARIŞÇIL GÖSTERİ HAKKI ANAYASAL BİR HAKTIR

"Böyle yaparak savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk etmiş oluyorlar.

Batılı devletler temel bir hak olan ifade özgürlüğüne sadık kalmak istiyorlarsa, tutarlı olmaları gerekir. Putin yanlısı, Putin karşıtı; Kim Jong-un karşıtı, Kim Jong-un yanlısı, kim olursa olsun barışçıl gösteri hakkı anayasal bir haktır.

Hollanda'daki Mark Rutte hükümeti Türk bakanları sınır dışı ederek tehlikeli bir yola girdi. Bu hamle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik reform çağrılarının etkisini azalttı. Türkiye'nin önemli bir üyesi olduğu NATO içindeki gerilimleri artırırken, Türk kökenli göçmenlerin entegrasyonu konusunu daha da karmaşık hale getirdi.