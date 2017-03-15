AB Komisyonu'ndan jet açıklama!

Bakan Çelik'in açıklamasından saatler sonra Avrupa Komisyonundan açıklama geldi. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada "Avrupa Birliği, Türkiye ile sığınmacı anlaşmasına bağlıdır" ifadesine yer verildi.

BAKAN ÇELİK'İN AÇIKLAMASINDAN SAATLER SONRA AB'DEN AÇIKLAMA



Avrupa Komisyonu sözcüsü "Türkiye-AB anlaşmasına bağlıyız. Bu bir ortak güven ve teslim anlaşmasıdır. Her iki tarafın da taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.



BAKAN ÇELİK NE DEMİŞTİ?



Bakan Çelik, AB ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşması ile ilgili, "Türkiye göçmen anlaşmasıyla her şeyi yapmışken AB hiçbir sözünü yerine getirmedi; Türkiye'nin bu anlaşmayı yürütme konusunda karşı tarafa hiçbir yükümlülüğü yoktur. Türkiye istediği zaman, istediği şekilde göçmen anlaşmasını gözden geçirebilir; gözden geçirilmesinin zamanı geldiğine inanıyorum; bu anlaşmanın sürdürülmesi için bir sebep olduğunu düşünmüyorum." dedi.



VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi konusunda şunu anladık diyen Çelik, "AB bu konuda objektif ve hakkaniyetli bir yaklaşım üretmeyecek, bu kesinleşti.Bu şartlar altında terör mevzuatını genişletemeyiz, vize konusunda (Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans) Timmermans ile görüşmemiz olacaktı ama ilerleme öngörmediğim için şu aşamada bunun gerekli olduğuna inanmıyorum." ifadelerine yer verdi.



TÜRKİYE-AB SÜRECİ

Türkiye halen AB hedefine doğru yürümekte ama 2017 yılı çok önemli diyen Bakan Çelik, " AB ile bu yılın ilk 6 ayında bir liderler zirvesinin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. AB liderler zirvesinden somut kararlar, takvim ve eylem planı çıkmalı; söz verip tutmamak AB'nin teamülüne dönüştü, bu ikilem aşılmalı; aksi takdirde bu ilişkiler böyle sürdürülemez." sözlerine yer verdi.



"Avrupa Konseyi'nde Türkiye hakkında bir denetim kararının ortaya çıkması çok yanlış olur" diyen Çelik sözlerine şöyle devam etti;

"Venedik Komisyonu'nun (anayasa değişikliğinde) uygulamayı görmeden açıklama yapması alışılmamış ve yanlış; rapor Türkiye'ye karşı kampanyanın parçası olarak kullanılıyor. Venedik Komisyonu'nun anayasa değişikliği ile ilgili raporunda komisyonun teknik kapasitesini kuşkuya düşürecek şekilde siyasi mülahazalara bulaşmış yaklaşımlar üretilmiş."



AB TÜRKİYE'YE MALİ DESTEĞİ KESECEK Mİ?

Çelik, "AB'nin Türkiye'ye bazı mali yardımları keseceğine dair bize ulaşmış bir bilgi yok." dedi.



HOLLANDA İLE YAŞANAN KRİZ VE TÜRKİYE'NİN YAPTIRIM KARARLARI

Bakan Çelik, "Hollanda'ya yaptırımlar konusunda Bakanlar Kurulu'nda çok geniş bir paketi tartıştık; yeni tedbirler üzerine çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.



TÜRKİYE'DEKİ OHAL SÜRECİ

Çelik, "Mevcut şartlar altında Türkiye'ye "OHAL'i kaldırın" demek "Türk demokrasisini ve hukuk sistemini savunmasız bırakın" demektir, bu gerçekçi bir yaklaşım değil." dedi.