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'den 5 milyon dolar ödül!

AA
  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 19:58 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 20:11
ABD'den 5 milyon dolar ödül!
ABD'den 5 milyon dolar ödül!

Dışişleri Bakanlığı, 2012 yılında 'de vurularak öldürülen Amerikan vatandaşı 'un ölümüyle ilgili bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, 2012 yılında 'de El Kaide unsurlarınca Amerikan vatandaşı 'un vurularak öldürülmesine ilişkin bilgi verenlerin 5 milyon dolarla ödüllendirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Shrum cinayetini kimin işlediği, planladığı veya kimlerin yardım ettiği ile ilgili somut bilgi temin eden kişilere 5 milyon dolara kadar ödül verileceği bildirildi.

18 Mart 2012'de Yemen'in Taiz kentinde silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürülen Shrum'un, o dönemde Yemen'de görev yapan Uluslararası Eğitim ve Gelişim Merkezinde İngilizce öğretmenliği yaptığı ifade edildi.

Saldırıdan birkaç gün sonra yaptığı açıklamada terör örgütü Yemen El Kaidesi, Shrum cinayetini üstlenmişti.

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