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’da bir eyaletten daha skandal “

DHA
  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 21:37 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 22:01
Almanya’da bir eyaletten daha skandal “toplantı yasağı”
Almanya’da bir eyaletten daha skandal “toplantı yasağı”

’da Saarland eyaletinin ardından bir eyaletten daha yabancı politikacılara skandal açıklaması geldi. Saksonya Eyaleti Başbakanı , "Politikalarımızı Nazi Almanyası ile kıyaslar ve seçim çalışması yapmaya kalkarlarsa, o zaman hoş geldiniz diyemem” dedi.

Bild gazetesine konuşan Saksonya Eyalet Başbakanı Reiner , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi eyaletinde seçim mitingi yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile Türkiye arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Almanya'ya gelmesi durumunda bunun önünde herhangi bir engel bulunmadığını kaydeden Haseloff, "Ancak politikalarımızı Nazi Almanyası ile kıyaslar ve seçim çalışması yapmaya kalkarlarsa, o zaman hoş geldiniz diyemem" ifadelerini kullandı.

TÜRK NÜFUSU ÇOK AZ OLAN EYALETLER
Saarland eyaletinin ardından Haseloff'un da yönünde açıklama yaptı ancak ne Saarland ne de Saksonya Anhalt eyaletlerinde, Türk nüfusun çok az olması nedeniyle planlanmış bir etkinlik yok. Federal İçişleri Bakanlığı, Türk politikacılar tarafından Saksonya Anhalt'da planlanmış bir toplantı bulunmadığını açıkladı.

Alman basınında Saarland'da 26 Mart tarihinde eyalet parlamentosu seçimleri yapılacağı için, Saarland Başbakanı Kramp-Karrenbauer'in oy kaygısıyla toplantı yasağı kararı aldığı yönünde yorumlar yapıldı. Fakat Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff da, seçimlerden yeni çıkıldığı halde benzer bir karar aldı.

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