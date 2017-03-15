Almanya'da sözde Ermeni Soykırımı Anıtı'na onay!

Köln Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ana Komisyonunda alınan karara göre anıt, Lehmbacher Weg Mezarlığı'na dikilecek.

Toplam 5 bin üyesi bulunan Köln Ermeni-Hristiyan Cemaati'nin Yeşil Alanlar Komisyonu'na başvurusuyla gündeme gelen sözde Soykırımı Anıtı, daha sonra Şikayet Komisyonu'na taşınmıştı.

2015 yılı sonunda Şikayet Komisyonu'ndan olumlu yönde karar çıkmasının ardından, konu Ana Komisyon'un gündemine gelmişti.



MÜSLÜMANLARIN DA OLDUĞU MEZARLIĞA DİKİLECEK



Müslümanlara ait bir bölümün de bulunduğu Lehmbacher Weg Mezarlığı'na sözde Soykırım Anıtı'nın dikilecek olmasına, Köln Türkleri Dayanışma ve İnisiyatif Platformu'nun Sözcüsü Levent Taşkıran tepki gösterdi.

Sözde Soykırım Anıtının dikileceği mezarlık önünde açıklama yapan Levent Taşkıran, "Platform olarak bu konuyu yaklaşık iki yıldır takip ediyoruz. Köln Belediyesi ve Köln'deki siyasi partilerle gerekli görüşmeleri yaptık. Ama maalesef olay, Ana Komisyon'da bizim hiçbir şekilde görüşümüz alınmadan, bütün fraksiyonların da ortak kararı olarak aleyhimize gelişmiştir" dedi.