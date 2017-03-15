DEAŞ'ın tüm imdat yolları kesildi!

Irak ordusu ve ona destek veren güçler, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'da Dicle Nehri'nin batısındaki tüm imdat yollarını kesti.

Musul Operasyonlar Komutanı Abdülemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "9. Zırhlı Birlikler, Firkat'ül Abbas el-Kitaliyye ve Firkat'ül İmam Ali güçleri, Musul'da Baduş Nahiyesi ile Tel Reyis köyünü kurtardı." ifadelerini kullandı.

Yarullah, güçlerin ayrıca Musul'daki Dicle Nehri'nin batı yakasında kontrolü sağladığını ve burada DEAŞ'ın tüm imdat yollarını kestiğini belirtti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat'ta Musul'un batısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.