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'ın tüm imdat yolları kesildi!

AA
  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 19:42 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 19:51
DEAŞ'ın tüm imdat yolları kesildi!
DEAŞ'ın tüm imdat yolları kesildi!

ordusu ve ona destek veren güçler, terör örgütü 'ın 'da 'nin batısındaki tüm imdat yollarını kesti.

Operasyonlar Komutanı Abdülemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "9. Zırhlı Birlikler, Firkat'ül Abbas el-Kitaliyye ve Firkat'ül İmam Ali güçleri, Musul'da Baduş Nahiyesi ile Tel Reyis köyünü kurtardı." ifadelerini kullandı.

Yarullah, güçlerin ayrıca Musul'daki 'nin batı yakasında kontrolü sağladığını ve burada 'ın tüm imdat yollarını kestiğini belirtti.

Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat'ta Musul'un batısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

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