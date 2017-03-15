Faşizme Avrupa'dan tam destek: "Hepimiz Hollandayız"

Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik skandal tavrının ardından gerilim sürerken, bugün Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker peş peşe açıklamalar yaptı. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Tusk ve Juncker Hollanda'ya destek çıktı. Tusk sözlerini bir de Hollanda dilinde tekrarlayarak salondaki batılılardan alkışını aldı.

Reuters'ın haberine göre, Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Türkiye'nin "Rotterdam'daki faşizmi" savundu ve Avrupa'nın Hollanda, Hollanda'nın da Avrupa olduğunu söyleyerek tüm saldırılara sahip çıktı.

AFP'nin haberine göre, Tusk aynı sözleri bir de Hollanda dilinde tekrarlayınca salondakilerden alkış aldı.

"HOLLANDA AVRUPA'DIR, AVRUPA DA HOLLANDA"

Bakan ve vatandaşlarımıza saldırıları destekleyen Tusk, "Hepimiz Hollanda ile dayanışma gösteriyoruz" ifadesini kullandı ve ekledi: "Hollanda Avrupa'dır. Avrupa Hollanda'dır. Bu ülke demokrasi ve özgürlük ülkesidir."