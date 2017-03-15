Hollanda'nın kirli geçmişi

Türk Bakanlara uyguladığı skandal kararlarla gündeme gelen Hollanda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğu'na geçmesine müsade etmedi. Ardından Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları polis tarafından coplandı ve köpeklere ısırtıldı. Dünyaya sözde demokrasi dersi veren Hollanda'nın tarihi ise katliamlar ve sömürülerle dolu. Katliamların sorumluluğunu kabul eden Hollanda, pişmanız dedi ama tazminat ödememek için 'özür dilemeye' yanaşmadı. Peki çok yakın zamanda dahi yaşanan Hollanda'nın geçmişindeki kara lekeler nelerdi?

İŞTE HOLLANDA TARAFINDAN SORUMLULUĞU KABUL EDİLEN İNSANLIK SUÇLARI:



1)RAWAGEDE KATLİAMI



1945'te Hollanda, sömürü altındaki Endonezya'nın bağımsızlık talebine katliamla karşılık verdi. Hollanda askerleri köyün tüm erkeklerini öldürürerek bir gecede 430 kişiyi katletti. Buna karşılık BM 1948'de katliamı sadece 'kasti ve acımasız' olarak nitelemekle yetindi. 1949'da Hollanda, olaydan pişmanlık duyduğunu ifade etti. Ancak tazminat ödememek için özür dilemedi.

2)HOLOKOST



2.Dünya savaşı boyunca yaklaşık 102 bin Hollandalı Yahudi öldürüldü. Bu Yahudilerin birçoğu, yerel Nazi taraftarlarınca ihbar edildi ve Nazi subaylarına teslim edildi. Hollanda polisi, Yahudilerin Nazilere teslim edilmesinde ve kamplara taşınmasında aktif görev aldı. Hollanda polisi ve yetkililerince kamplara taşınan Yahudilerin %90'ı öldürüldü. 2000'de dönemin Başbakanı Wim Kok, Yahudilerin maruz kaldığı durumdan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Yahudilere bu sebepten zarar telafisi olarak 180 milyon dolar ödendi. Ancak Hollanda bugüne kadar tüm taleplere rağmen özür dilemeyi reddetti





3)KÖLE TİCARETİ

KÖLE SİCİLİ KABARIK

Kölecilikte en önde giden ülkelerden Hollanda, Doğu Hindistan Şirketi adıyla, Madagaskar, Endonezya, Hindistan ve Sri Lankalı köleler çalıştırdı.

Bazı dönemlerde sömürgelerdeki bir Hollandalı'ya yaklaşık 200 köle düştüğü görüldü. 17. yüzyılda Avrupa'da Amsterdam köle ticaretinin merkezi haline geldi. Amsterdam limanında kayıtlı köle gemilerinin sayısı 10.000'i aşıyordu.

4)SREBRENİTSA

SREBRENİTSA KATLİAMINDA DA PARMAK İZLERİ VAR

Nisan 1992'de Bosna Hersek savaşı başladı. Sırplar Boşnakların elindeki bölgelere yönelik saldırıya geçti. BM Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına karşı Hollanda Barış gücü askerinin varlığı katliamı önlemedi.

BİNLERCE MÜSLÜMAN KATLEDİLDİ

Sırp ordusu 6 Temmuz'da Srebrenitsa'ya girmesiyle iki gün içinde katliam başladı. 5 gün içinde 8 binden fazla Bosnalı Müslüman soykırıma uğradı.