Hollanda’nın yaptığı Batı değerlerine ihanet

Hollanda hükümetinin Türk bakanlara yönelik akıldışı tutumu hakkında İngiliz Times gazetesi, “Erdoğan yanlılarını susturmak Batı değerlerine ihanettir” dedi

Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve Rotterdam'da Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik yapılan akıldışı uygulamasına tepkiler sürüyor. Bu kez İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times, Amsterdam hükümetini sert şekilde eleştirdi. Gazetenin "Erdoğan taraftarı konuşmacıları susturmak Batı değerlerine ihanettir" başlıklı başyazısında Türk bakanların mitinglerini yasaklayan Avrupa ülkelerinin ifade özgürlüğü konusunda "savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk ettiği" belirtildi. Yazıda ayrıca "Bu şekilde savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk etmiş oluyorlar. Batılı devletler temel bir hak olan ifade özgürlüğüne sadık kalmak istiyorlarsa, tutarlı olmaları gerekir. Hollanda'daki Mark Rutte hükümeti Türk bakanları sınır dışı ederek tehlikeli bir yola girdi. Bu hamle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik reform çağrılarının etkisini azalttı. Türkiye'nin önemli bir üyesi olduğu NATO içindeki gerilimleri artırırken Türk kökenli göçmenlerin entegrasyonu konusunu daha da karmaşık hale getirdi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte bugünkü seçimde tercihini Geert Wilders'ten yana kullanabilecek göçmen karşıtlarının oylarını almaya çalışıyor. Fakat bu son derece toyca bir hesap hatasıydı. Türk bakanların sınır dışı edilmesi kesinlikle Kuran'ı yasaklamak ve camileri kapatmak isteyen Wilders'i güçlendirdi" ifadelerine yer verildi.



İİT'DEN WİLDERS'İN IRKÇI SÖYLEMLERİNE TEPKİ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİ T), Hollandalı aşırı sağcı Wilders'in İslam karşıtı sözleri hakkında, "Bu tarz açıklamalar sorumsuzluktan öte, terör ve şiddet yanlısı radikal oluşumları körüklüyor" dedi.



SEÇİM DEĞİL TÜRKİYE'Yİ KONUŞTULAR

Hollanda'da bugün yapılacak seçim öncesi Başbakan Mark Rutte ve aşırı sağcı rakibi Geert Wilders'in katıldığı tartışma programına Türkiye ile yaşanan krizi damga vurdu. Anketlerde başa baş gözüken ikili uzun süre politikalarından çok Türkiye'yi konuştu. Wilders'in "Erdoğan tarafından rehin alındın. Hollanda sınırını kapat" demesi üzerine Rutte, "Bu tamamıyla yapay bir çözüm olur" yanıtını vererek krizin hızını azaltmanın zamanının geldiğini söyledi. Wilders, Hollanda sınırını Müslüman göçmenlere kapatma sözü verirken, "camilerin kapatılacağını ve Kuran'ın yasaklanacağını" öne sürdü.



BM SESSİZ KALDI

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, Hollanda'nın tavrına ilişkin açıklama yapılmayacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner ise "Bu ikili bir durum. İki taraf da NATO üyesidir ve biz tarafları tansiyonu yükseltecek retorikten kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.