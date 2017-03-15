Valiliğin kapısını açan genç konuştu

15 Temmuz gecesi darbeyi su almak için girdiği kafeteryadaki televizyonundan öğrenen er Resul Nişancı, mahkemede ilk kez verdiği ifadesinde, "Terhisime 5 gün kala darbeci subaylarca valiliği işgale götürüldüm. Yüzbaşıya 10 kez ismini sordum, söylemedi. Sürekli whatsapp'la yazışıyordu. Yüzbaşının, 'valiliğe kimseyi almayacaksın' emrini hiçe sayıp sivilleri valiliğe aldım. Bizi halk kurtardı" dedi.

İstanbul Valiliği'nin işgal edilmesine ilişkin Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşmada tutuksuz yargılanan erlerin ifadeleri alındı. Metris'teki 47. Alay'dan işgale götürülen erlerden Recep Sunar, alay komutanı Sadık Cebeci'nin "Haydi aslanlarım, gazanız mübarek olsun" diye kendilerini kışladan çıkardığını söyledi. Sunar, "Heyecanlandık. İlk defa dışarı çıkmışız" ifadesini kullandı.

DARBENİN NE OLDUĞUNU O GECE ÖĞRENDİM

Darbeyi su içtiği kafeteryanın televizyonundan öğrenen ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüdeki şaşkınlığıyla akıllara kazınan er Resul Nişancı ise şu şekilde ifade verdi:

* Hazır kıta manga çavuşuydum. Terhise 5 gün vardı. Sürekli KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi) eğitimleri yaptırılıyordu.

* (Harp Akademilerinden alaya gelen subaylardan) albay Nizamettin Aydın 'emir komuta bende' dedi, yüzbaşı (Mehmet Ekerbiçer) da aracı sürmemi istedi. Ben 'çıkmıyorum, nereye gidiyoruz, neden gidiyoruz' diye sordum. Yüzbaşı 'benim emrimi hiçe sayamazsın, sen sadece öndeki araçları takip et' dedi. Kışladan çıktık, kendimizi valilikte bulduk.

* Yüzbaşı, 'valiliğe kimseyi almayacaksın' dedi. Ben emrini hiçe sayarak valiliğe sivil halkı aldım. Bize su, yiyecek veriyorlar, 'gelin bu yanlıştan dönün' diyorlardı. Ben darbenin ne olduğunu ilk kez o gece askerde öğrendim. Allah razı olsun, darbeci komutanlardan bizi halk kurtardı.