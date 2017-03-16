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'dan Türk lara vize engeli!

  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 10:00 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 10:16
Belçika'dan Türk imamlara vize engeli!
Belçika'dan Türk imamlara vize engeli!

hükümeti, Türkiye'den ülkeye gidecek 12 a vize vermeme ı aldı. Karar yargı tarafından da haklı bulundu.

lar Konseyi, yurt dışında yaşayan lara vize verilmemesinin, inanç özgürlüğü ihlali olmadığına hükmetti.

VİZE VERMEYİ REDDETTİLER

BBC Türkçe'nin haberine göre konsey, Türk imamların vize talebinin reddedilmesinin, temel eşitlik hakkını ihlal etmediğini de vurguladı. Göç ve mültecilerden sorumlu Bakanı Theo Francken, bu yıl içinde Türkiye'den 'ya gelmek isteyen 12 imama vize vermeyi reddetti.

Francken, Belçika'da hükümet tarafından tanınmayan ler için getirilen ya da getirilmek istenen imamlara, ülkede yerleşmelerini sağlayacak uzun vadeli vize verilmesine karşı olduğunu açıkladı. Belçikalı bakan, buna gerekçe olarak da birçok caminin kontrol edilememesini gösteriyor.

YABANCILAR DAVA KONSEYİ: ''İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ YOK''

Belçika'nın vize vermeyi reddettiği 12 imamdan 10'u, yabancılarla ilgili i sorunları ele alan Yabancılar Dava Konseyi'ne başvurdu. l yollara başvuran imamlar, Belçika hükümetinin "dini inancı yaşama hakkını ihlal ettiğini" savundu.

Ancak bu başvuru üzerine bir araya gelen Konsey, inanç özgürlüğü ihlali iddiasının doğru olmadığını belirterek, imamların zaten yurtdışında oldukları için Belçika yasaları kapsamına girmediklerine işaret etti. Bakan Theo Francken, bu ın oldukça önemli olduğunu belirterek, "Biz, tanınmamış, denetimsiz cami imamlarına vize verirken ayrım yapabilmeliyiz" dedi. Francken, statüsü tanınmayan camiler konusundaki katı uygulamalarının hukuki olarak da destek bulduğunu söyledi. (BBC Türkçe)

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