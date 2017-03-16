Haçlı basını savaş açtı

Alman medyası ”Erdoğan yenilmez değil” sloganıyla referandumda “hayır” çıkması için yürüttüğü kirli kampanyada sınır tanımıyor. Avrupa’daki Türkleri baskı altına almayı amaçlayan Bild gazetesi ülkemize hakarette her türlü çirkefliğe başvuruyor

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in başını çektiği Alman medyası, Türkiye'ye resmen savaş açtı. Türkiye'deki referandumda "Hayır" çıkması için haftalardır yayın yapıp Almanya'da yaşayan Türkleri baskı altına almaya çalışan basın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldı. Bild Gazetesi haberinde Erdoğan ailesini tanıtıyormuş gibi yapıp, yersiz iddialar ortaya attı.



"ERDOĞAN'I İSTEMİYORUZ"

Bild Genel Yayın Yönetmenliği'ni Kai Diekmann'dan devralan Tanit Koch ise yazdığı yorumda, Erdoğan'ın Türkleri Avrupa'ya karşı kışkırttığını iddia etti. Terör örgütü PKK'lı Alman ajanı Deniz Yücel'in suçsuz olduğunu ileri süren Koch, "Erdoğan, Yücel gibi suçsuzları tutuklattırıyor" dedi. Aynı zamanda, "Türk siyasilere yasak konulmasına karşıyız" diyen Alman hükümetini de baskı altına alan Bild, "Erdoğan'ı Almanya'da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



"DİKTATÖR / DİKTATÜRK"

Bild'in iki ülke arasındaki ilişkileri gerip, ırkçı partilerin ekmeğine yağ sürmek ve böylece ülkeyi yabancılar için yaşanmaz hale getirmek istediği tahmin ediliyor. Erdoğan'a "Küçük adam" diyen Bild, aynı zamanda kelime oyunu da yaparak "diktatör / diktatürk" kelimelerini kullandı. "Bild, Erdoğan'a gerçeği yüzüne söylüyor" başlığı altında hakaret eden gazete, "Siz demokrat değilsiniz, ülkenize zarar veriyorsunuz. Burada istenmiyorsunuz" diye yazdı.



HAYIR'A DESTEK SEFERBERLİĞİ

Diğer gazeteler de "hayır" cephesine destek verip Türkiye'yi kötülemek için elinden geleni yaptı. Süddeutsche Zeitung "Biraz muhalefet" adı altında yayımladığı haberinde "hayır" diyerek Türkiye'nin büyümesine karşı çıkan hainlerin bulunduğu bir fotoğrafa yer verdi. Haberi manşetten veren gazete, tamamen Türkiye karşıtı bir duruş sergiledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung da referandumda "hayır" oyu kullanılmasından yana olduğunu belirtti.



MEĞER GABRİEL ÇAĞIRMIŞ

Gazete, "Evet çıkması, demokrasinin sonu olur" diye yazdı, ancak haberde asıl derdin, Erdoğan olduğu görüldü. Die Welt gazetesi ise, "Erdoğan yenilmez değil" başlığıyla, yürütülen "hayır" kampanyalarına dikkat çekti ve, "Hiç olmadıkları kadar aktifler" dedi. HDP'li Hisyar Özsoy'u konuşturan gazete de "hayır" kampanyasına destek verip, manşete ona uygun bir fotoğraf koydu. Özsoy'un, SPD'li Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in bir daveti üzerine Almanya'ya geldiği öğrenildi. FRANKFURT



BILD'E TEPKİ YAĞDI

Bild'in "Demokrat değilsiniz. İstenmiyorsunuz" manşetine tepki yağdı. TBMM Almanya Dostluk Grubu Başkanı İstanbul milletvekili Şirin Ünal, "Biz gidemezsek onlar da gelemez. Almanya, Hollanda, Belçika'da Hitler dönemini aratmayan ırkçılık aldı başını gidiyor. İslam düşmanlığı aldı başını gidiyor. Batı dünyasının uygarlık değerlerinden uzaklaştılar" dedi.



'HAYIR' SERBEST

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Çirkin üslubu kınıyoruz. Terör örgütünün elebaşlarına miting yaptıran bir ülkenin basını olarak Almanya'daki hükümete söz etmeyenlerin Cumhurbaşkanımızın demokrasi anlayışını sorgulaması abesle iştigaldir. 'Hayır' diyenlere imkan sağlanırken, 'evet' diyenler engelleniyor,



'BÜYÜK PANİK VAR'

AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk: Bild'in kapağı aslında Avrupa'nın kendisinin suçüstü yakalandığının ifadesidir. Avrupa'da ciddi anlamda bir panik var. Türkiye'nin sınırlarını açarak 1 milyon Suriyeli mültecinin kapılarına dayanmalarından korkuyorlar. Erdoğan ile Avrupa'daki Türklerin özgüveni yükseldi. Eda IŞIK / ANKARA