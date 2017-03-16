Hollanda'dan büyük alçaklık

Hollanda'daki seçimlere Türkiye düşmanlığı damga vurdu. Oy verme merkezi kullanılan Diyanet camisinde duvarda asılı bulunan Türk bayrağına bile tahammül edemediler.

Amsterdam'da oy verme merkezi olarak kullanılan Diyanet camisinde duvarda asılı bulunan Türk bayrağına bile tahammül edemediler, oy kullanma işlemi sürerken Amsterdam belediyesi, camideki bayrakları kaldırttı.

Amsterdam'da Diyanet'e bağlı bir cami de oy verme merkezi olarak kullanıldı.

Ancak caminin içinde; duvarda asılı bulunan Diyanet'in posteriyle Türk Bayrağı krize yol açtı. Hollandalı seçmenler, oy sandıklarının başına geçtiklerinde; gördükleri Türk bayrağından rahatsız oldu. Kısa sürede sosyal medya üzerinden yüzlerce mesaj gönderildi. Belediye'den camideki bayrakların kaldırılması istendi. Bir süre sonra camiye Amsterdam belediyesinden yetkililer geldi. Cami Diyanet İşlerine Başkanlığına bağlı olduğu için duvarda; Diyanet'in ve Türk bayrağının olması gayet normaldi.

Ancak belediye görevlileri Türkiye propagandası yapıldığı gerekçesiyle bayrakları kaldırdı.

BİR ÇİRKİN SALDIRIDA ALMANYA'DA



Almanya'nın Erfurt kentinde müslümanlar aralarında para toplayarak bir

arazi satın aldı. Amaçları bölgede bir kaç küçük mescidin dışında cami olmadığından, satın aldıkları arsaya cami inşa etmekti. Ancak caminin henüz temeli bile atılamadı. Ruhsat bekleme süreci devam ederken ırkçı Almanlar da cami inşaatına izin verilmemesi için belediyeye başvurdu. Bu sırada cami arazisine de ırkçı saldırılar düzenlendi. Saldırganlar cami inşa edilmesi planlanan ve bölgedeki müslümanların özel mülkü olan arsaya, tahtadan yaptıkları, hristiyanların sembolü olan haçlar dikti. Haçların etrafına da bölgedeki müslümanları istemediklerini belirtmek amacıyla "burası tanrının kalesidir" yazıldı.