Kraliçe imzaladı! İngiltere'de Brexit tasarısı yasalaştı

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmi olarak başlatacak 50. maddesini yürürlüğe koyma yetkisini hükümete devreden tasarı kraliyet onayını alarak yasalaştı.

"Brexit Yasa Tasarısı", İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından imzalanarak, yasalaşması yönündeki son onayı aldı.

MÜZAKERELERİ BAŞLATMA HAKKINA SAHİP OLDU



Yasanın yürürlüğe girmesiyle İngiliz hükümeti artık Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini yürürlüğe koyma ve Brüksel ile müzakereleri başlatma hakkına sahip oldu.

Hükümet, bu ay bitmeden 50. maddeyi yürürlüğe koymayı hedefliyor. Ancak bu yöndeki bir duyurunun, AB'nin kuruluş anlaşması olan Roma Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla 25 Mart'ta yapılacak zirvenin ardından gelmesi bekleniyor.

''BU AY BİTMEDEN YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ''



İngiltere Başbakanı Theresa May, önceki gün parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin daha önce detaylarını paylaştığı Brexit planları çerçevesinde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu ay bitmeden Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini yürürlüğe koyacağını yinelemişti.

Söz konusu maddenin işletilmesinin ardından başlayacak müzakere süreciyle İngiltere iki yıl içinde AB'den ayrılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.