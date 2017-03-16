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Kraliçe imzaladı! 'de laştı

AA
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 14:59 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 15:24
Kraliçe imzaladı! İngiltere'de Brexit tasarısı yasalaştı
Kraliçe imzaladı! İngiltere'de Brexit tasarısı yasalaştı

'nin nden (AB) ayrılma () sürecini resmi olarak başlatacak 50. maddesini yürürlüğe koyma yetkisini hükümete devreden kraliyet onayını alarak laştı.

" sı", Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından imzalanarak, yasalaşması yönündeki son onayı aldı.

MÜZAKERELERİ BAŞLATMA HAKKINA SAHİP OLDU

Yasanın yürürlüğe girmesiyle hükümeti artık Anlaşması'nın, üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini yürürlüğe koyma ve Brüksel ile leri başlatma hakkına sahip oldu.

Hükümet, bu ay bitmeden 50. maddeyi yürürlüğe koymayı hedefliyor. Ancak bu yöndeki bir duyurunun, AB'nin kuruluş anlaşması olan Roma Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla 25 Mart'ta yapılacak zirvenin ardından gelmesi bekleniyor.

''BU AY BİTMEDEN YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ''

İngiltere Başbakanı , önceki gün parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin daha önce detaylarını paylaştığı Brexit planları çerçevesinde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu ay bitmeden 'nın 50. maddesini yürürlüğe koyacağını yinelemişti.

Söz konusu maddenin işletilmesinin ardından başlayacak müzakere süreciyle İngiltere iki yıl içinde AB'den ayrılacak.

İngiltere, , ve 'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

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