İtalya’da Etna Yanardağı'nda yeni patlama!

İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna’da bugün meydana gelen patlama sonucu 10 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Sicilya adasındaki yanardağın güneydoğu yamacında bulunan aktif kraterin yanında yeni bir krater açıldığı ve patlamanın 2 bin 700 metre yükseklikte bulunan bu noktada gerçekleştiği belirtildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamada, o sırada dağda bulunan 10 kişinin yaralandığı ifade edilirken, ilk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Morluk, travma gibi şikayetlerle 6 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi edildiği bildirildi.

Yaralananların, dağa tırmanan turist ve çekim yapan İngiliz yayın kuruluşu BBC ekibi olduğu bilgisi basına yansıdı.

INGV yetkililerince Etna'daki faaliyetlerin dikkatle izlendiği aktarılırken, Katanya kentindeki Fontanarossa Havaalanı'nında da şu an için ulaşımın aksamadığı, uçak seferlerinin normal seyrinde devam ettiği bölgeden gelen haberler arasında yer aldı.

Etna yanardağında, geçen şubat ayının son günlerinde de 3 gün boyunca süren lav püskürtme faaliyetleri kaydedilmişti.