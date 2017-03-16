Peru’da sel felaketi: 48 ölü!

Peru’da yoğun yağmurların yol açtığı seller ve toprak kaymalarında 48 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında çamur kaymasında hayatını kaybeden 6 madenci de bulunuyor.

Bu yılın başından itibaren süren yoğun yağmur Fransa'nın iki kat büyüklüğündeki ülkede büyük değişikliklere yol açtı. Büyük iklim ve hava değişikliklerinin yol açtığı yağmur yağışlarına ülkedeki topoğraf yapısının da büyük etkisi olduğu belirtiliyor.

Peru, batıda Pasifik okyanusu buyunca uzanırken batısında Amazon'un aşağı kısımlarındaki yağmur ormanları bulunuyor. Peru'nun orta kesiminde ise yüksekliği 6 bin metreye ulaşan And dağları bulunuyor.

Seller ülkede genellikle orta ve kuzey bölgelerde ağır hasara yol açıyor. Yetkililer El Nino'daki yoğun yağışlara Doğu Pasifik'in yüzey sularının ısınmasının yol açtığını iddia ediyor.