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: '''ye gösterdiğimiz "stratejik sabır" bitti!

REUTERS
  • Giriş Tarihi: 17.3.2017 13:34 Güncelleme Tarihi: 17.3.2017 13:44
ABD: ''Kuzey Kore'ye gösterdiğimiz "stratejik sabır" bitti!
ABD: ''Kuzey Kore'ye gösterdiğimiz stratejik sabır bitti!

Bakanı , ülkesinin 'ye karşı izlediği "stratejik sabır" politikasının artık sona erdiğini ve bu ülke tehdit düzeyini yükseltirse seçeneğinin masada olacağını söyledi.

Trump yönetiminin bakanı olarak çıktığı ilk gezisinde bu hafta Japonya'dan sonra 'yi ziyaret eden Tillerson 'e de gidecek.

''YENİ BİR YAKLAŞIM '' İÇİN TEMASLAR

Tillerson, 'yi nükleer programından vazgeçirmek için 20 yıldır harcanan çabalardan sonra, kendi deyimiyle "yeni bir yaklaşım" bulmak amacıyla temaslar yapıyor.

''STRATEJİK SABIR POLİTİKASI BİTTİ''

Tillerson bugün Seul'de yaptığı basın toplantısında, "Çok açık söylüyorum; stratejik sabır politikası bitti. Yeni bir dizi güvenlik ve diplomatik yaptırımı değerlendiriyoruz. Bütün seçenekler masadadır" dedi.

Tillerson, Kuzey Kore'nin 'yi tehdit eden her davranışının, "gereken cevabı" alacağını söyledi.

''ASKERİ SEÇENEKLER MASADA''

seçenek tercihi de sorulan Tillerson, "Eğer silahlarının tehdit düzeyini, bizce önlem almayı gerektiren bir düzeye çıkarırlarsa, bu seçenek de masadadır" dedi.

, Çin'den Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamasını istedi ve kendisini Kuzey Kore'ye karşı korumak amacıyla ileri teknolojili ABD hava savunma sistemi yerleştirmesi nedeniyle Çin'in Güney Kore'yi cezalandırmasına gerek olmadığını belirtti.

Çin, Amerikan yapımı Terminal Yüksek İrtifa Bölge Savunma (THAAD) sisteminin sahip olduğu güçlü radarların kendisi için tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Güney Kore, Çin'in bazı ticari konularda getirdiği kısıtlamaları, füze sistemini topraklarında konuşlandırmasına karşı Beijing'in misillemesi olarak görüyor.

Tillerson, "Bunlar gereksiz ve tedirgin edici gelişmeler. Bu davranışın bir bölgesel gücün herkes için ciddi bir tehdit oluşturan bir sorunu çözmede izlemesi gereken yol olmadığını düşünüyorum" dedi.

KUZEY KORE'NİN HAMLELERİ

Kuzey Kore bu yılın başından bu yana iki nükleer deneme ve bir dizi füze atış denemesi yaptı.

Kuzey Kore ile yaşanan gerilim, Güney Kore'de 'nin cumhurbaşkanlığından azledilmesi ve yeni başkan için yaklaşan seçimlerin yarattığı hassas ortama denk geliyor.

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