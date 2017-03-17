ABD’de 3.8 milyon dolara satılık kasaba

ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Tiller kasabasının tamamı 3.8 milyon dolara satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mülkler arasında altı ev, bir daire, bir benzin istasyonu ve bir de dükkan bulunuyor. Kasaba civarında 250 kişi yaşıyordu. Ancak nüfusun önemli bir kısmı, özellikle kereste hasadındaki düşüş ve kasabadaki üretim tesisinin kapatılmasından dolayı başka yerlere göç etti. Tiller kasabası ilk kez 2015'te satışa çıkartılmıştı. Kasabada biri okulun yanındaki evde oturan emekli öğretmen diğeri ise kilisenin papazı olmak üzere şu an yalnızca iki kişi yaşıyor.