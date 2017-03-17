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lı Bakandan itirafı: Biz biteriz!

  • Giriş Tarihi: 17.3.2017 09:48
Hollandalı Bakandan Türkiye itirafı: Biz biteriz!
Hollandalı Bakandan Türkiye itirafı: Biz biteriz!

Maliye Bakanı Dijsselbloem, 'İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanı açılırsa, Schipol Havalimanı biter' dedi.

Kanal İstanbul, Üçüncü Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve iki yakayı denizin altından birleştiren tüp geçitle dev projelere imza atan ve atmaya devam eden Avrupa'da korku oluşturdu. Bir televizyon programına katılan Maliye Bakanı Dijsselbloem'dan ise itiraf gibi bir açıklama geldi.

"MİLYARCA EURO AVUCUMUZDAN UÇUP GİDECEK"

Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem de, yayına konuk olarak bağlanarak, "Amsterdam Havalimanı yılda 55 milyon yolcu ağırlama kapasitesine sahip. İstanbul'a açılacak 3'üncü Havalimanı bizi yüzde 25'den daha fazla etkileyebilir. Bu da Hollanda ekonomisi için oldukça riskli bir durum. Belki de milyarca euro avucumuzdan uçup gidecek" dedi.

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