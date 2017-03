Diplomatik skandala imza atan Hollanda'da nefret suçları her yıl artıyor. Cami kapılarına asılan domuz başları, kundaklanan fırınlar, başörtüsü nedeniyle hakarete uğrayan kadınlar, etnik kimliği ya da dini yüzünden öldürülen insanlar... İşte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) verilerine göre Hollanda'nın utanç raporu:

2015'te 5 bin 288 nefret suçu işlendi. 2016'da da her ay bir cami saldırısı gerçekleşti. 2015'te işlenen 5 bin 288 nefret suçundan 2 bin 215'si ırkçı ve yabancı düşmanlığı, 436'sı ise Müslümanlara karşı önyargıdan dolayı... Nefret suçları toplam suçların yüzde 50'sindenf azlasını oluşturuyor.



SALDIRILAR 3 KAT ARTTI

2016'da Türk kökenli vatandaşlara, sivil toplum kuruluşları ile camilere yönelik saldırılar arttı. 25 Ocak gecesi kimliği belirsiz bir kişi tarafından domuz başı bırakılarak İslam karşıtı saldırı gerçekleştirildi. Nisan 2016'da Deventer şehrinde 24 yaşındaki Rumeysa Ersoy'a başörtüsü nedeniyle hakaret ve küfür edildi. 24 Nisan'da Rotterdam'da bir futbol takımının 8-9 kişilik taraftar grubu 3 Türk'e saldırdı.15 Eylül'de HDV Zaandam Sultan Ahmet Camisi'ne üzerinde Nazi işareti bulunan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türklere hakaretler içeren tehdit mektubu gönderildi.

Hollanda polisi tarafından internet ve telefon şikâyetleri dikkate alınarak hazırlanan rapora göre; 2015'te Müslümanlar 446 olayda ayrımcılığa maruz kaldı. Bu rakam 2014'te 142 idi. Bir yılda saldırılar 3 kat arttı. 2015'te Ulft şehrinde bir Türk fırını kundaklandı. 2016'da her ay bir cami saldırısı yaşandı.



YÜZDE 84 'AYRIMCILIK VAR' DİYOR

Hollanda'da eğitim çağındaki çocukların yüzde 50'ye yakını staj yeri bulma konusunda ayrımcılığa uğradığını ya da en az bir başvurularının ayrımcı sebeplerden dolayı reddedildiğini ifade ediyor.

Eurobarometre 2015 ayrımcılık raporunda, Hollanda'da etnik kökene dayalı ayrımcılığın yaygın olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 84. AB genelinde bu oran yüzde 64...