Lübnan’da Osmanlı sergisi

Osmanlı’nın 400 yıl hükmettiği Batroun’un tarihine ışık tutan bin vesika, Atatürk Kitaplığı, Osmanlı Arşivleri Merkezi ve İÜ Arşivi’nden kente gönderilerek sergilenmeye başladı

Lübnan'ın kuzeyindeki Batroun şehrinde Osmanlı dönemine ait bin adet tarihi belgenin bulunduğu sergi açıldı. Ankara ile Beyrut arasında yürütülen 5 senelik çalışma sonucu, Osmanlı'nın 400 yıldan fazla hükmettiği Batroun tarihine ışık tutan bin adet tarihi vesika Atatürk Kitaplığı, Osmanlı Arşivleri Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Arşivi'nden kente gönderilerek sergilenmeye başlandı.





Ferd Musa, "Kentle ilgili her şey kayıt altına alınmış" dedi.



EŞSİZ TUTANAKLAR...

Ruhu'l Kuds Üniversitesi, Phoenix Lübnan Araştırmaları Merkezi'nin Fotoğraf Bölümü Sorumlusu Ferd Musa, "Osmanlı'nın Lübnan'da bulunduğu 402 (1516 - 1918) yıl boyunca kentle ilgili her şey kayıt altına alınmış. Türkiye ile yapılan yazışmalar sonucunda bizimle işbirliği yaptılar" dedi. Batroun Belediyesi'nin şehirle ilgili Atatürk Kitaplığı, Osmanlı Arşivleri Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Arşivi'ndeki belgeleri dijital kütüphanesine katmak için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Musa, Batroun kentine dair belgelerin bir kısmının Türkiye'den gönderildiğini ve Arapça olarak sergilendiğini ifade etti. Arşivde, Lübnan halkının sosyal sorunlarının Osmanlı idaresine dilekçe olarak yollandığına dair evraklarla birlikte hayvanlara eziyet edenlerin devlete şikâyet edilmesi ve mahkeme tutanakları gibi belgeler yer alıyor.