Vatikan'dan Türkiye açıklaması: ''Avrupa Türkiye'siz yapamaz!''

Yönetim merkezi Vatikan’da bulunan Katolik Kilisesi'nin Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin yaptığı açıklamada, gerilimi, Avrupa’nın çelişkili politikalarının artırdığına işaret etti. Türkiye’nin Avrupa için çok önemli olduğunu dile getiren Katolik üst düzey din adamı, “Onsuz yapamayız ve ona karşı duvarlarımızı yükseltemeyiz” dedi. Bizzetti, artan popülizmin ise kendilerini uçuruma sürüklediğini söyledi.

İskenderun'da 2010 yılında öldürülen Luigi Padovese'nin ardından 2015'te Papa Francesco tarafından bu göreve getirilmiş olan Paolo Bizzetti, Vatikan Radyosu'na (Radio Vaticana) açıklamalarda bulundu.



Gerek Ortadoğu'da gerek Avrupa'da ve gerekse de ABD'de "reaktif" bir dönemden geçildiğini düşündüğünü ifade eden Bizzetti, "Biraz gergin bir dönemden geçildiğini hesaba katmak lazım: ne yazık ki birkaç yıldır, belki de geçmişte önemsenmemiş olan bazı gerginlikler tırmanıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sonsuz müzakereler, her iki taraf için de bazı şeylerin yürümediğinin sinyali gibi geliyor bana. Avrupa'nın ya da en azından bazı Avrupa ülkelerinin, son yıllarda yürüttüğü politika çok çelişkili. Tüm bunlar sonuçta bir gerilim atmosferi yarattı" diye konuştu.



"AVRUPA, SURİYE'DE OLANLARA SERT BİR KELİME SÖYLEMEKTEN ACİZ"



Bazı olayların, zaten var olan "tozları" havaya kaldırdığını dile getiren Monsenyör Bizzetti, "Buna, 6 yıldır Suriye ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde meydana gelenler gerçeğini eklemek gerek. Bu, gerçekten anlaşılmaz bir şey: Avrupa'nın sert bir kelime söylemekten neden bu kadar aciz olduğunu anlayamıyorum. Sonuçları kolayca hayal edilebilen ve daha da kötüye giden bu tehlikeli durumun oluşturulduğunu ve yıllarca böyle gideceğini anlamadı. Çok karışıklık var" sözleriyle Avrupa'yı eleştirdi.



"AŞIRI POPÜLİSTLER BİZİ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR"



Katolik üst düzey din adamı Bizzetti, "Her iki tarafın da açıklamalarındaki tonda biraz aşırıya gittiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Öyle düşünüyorum. Bir taraf belki biraz daha fazla. Ancak bu gerilimlerin kökünü anlamak gerek. Zenofobi (yabancı düşmanlığı) ve İslamofobi arttığı kadar, dünyanın başka yerlerinde Hristiyanofobi'de de yükseliş yaşanıyor: şu an kim aşırı popülizme işaret ediyorsa gerçekte bizi uçuruma sürüklüyor. Bu konuda uyarmak istiyorum. Bu popülizmler, tüm halkları eziyor. ABD Başkanı'nın (Donald Trump), ağır bir krizde olan büyük halk kitlesiyle, terörist azınlığı ayırt etmeden çıkardığı kararnameleri düşünelim."



"KIYAMET SENARYOLARI ÜRETİLİYOR, OYSA ALMANYA'DAKİ 3 MİLYON TÜRK ENTEGRE OLMUŞ DURUMDA"



Sorunların üstesinden gelmek için kabalık ikliminin hakim kılındığı her yerde seçmenlerin rahatsız olduğunu öne süren Bizzetti, "Ayrım yapmadan, geçmişi anımsatarak, tehdit ederek, insanlara gelecek için kıyamet senaryoları hayal ettiren söylemlerde bulunuluyor. Örneğin biz, Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk'ün nasıl entegre olduğunu ve asla aşırıcı olduklarına dair bize bir delil vermediklerini biliyoruz. O halde nasıl bir halkı tamamen reddedebilirsiniz?" diye sözlerini sürdürdü.



"TÜRKİYE'SİZ YAPAMAYIZ"



Türkiye'nin, uyum için Avrupa'nın isteklerini yerine getirmek adına çok çalıştığını da savunan Vatikan temsilcisi, "Ancak bunlar uzun süreçler. Türkiye, Avrupa için çok önemli bir ülke, onsuz yapamayız ve ona karşı duvarlarımızı yükseltemeyiz" diye konuştu.