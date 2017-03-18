Hollanda'dan Daily Sabah'ı AP'de yasaklatma teşebbüsü

SABAH ve Daily Sabah gazeteleri Brüksel mühabiri Mehmet Solmaz'ın Rotterdam'da polis şiddetine maruz kalmasından bir hafta sonra, Hollanda'nın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jeroen Lenaers ve De Telegraaf gazetesi Daily Sabah'ın AP'de yasaklanması için atağa geçtiler.

AP milletvekillerinin ofislerinde Daily Sabah'ı görmeye tahammül edemeyen Hristiyan Demokrat vekil Lenaers, AP Başkanı Antonio Tajani'ye bir mektup yazarak Daily Sabah'ın AP'ye girişinin yasaklanmasını ve bir soruşturma açılmasını istedi.

Solmaz ve bir çok Türk gazetecinin Rotterdam'da maruz kaldığı polis şiddetini görmeyen Hollanda basının amiral gemisi De Telegraaf ise, Sabah gazetesini 'FETÖ'nün Hollanda yapılanması' haberinden dolayı gazeteyi nefret yaymakla suçlayıp, aynı kurum bünyesinde bulunan Daily Sabah'ın AP'de bulunmaması gerektiğini savundu.

Haberde kullanılan Daily Sabah'ın manşetinde ise Solmaz'ın "AB, Hollanda hiç demokratik haklara saldırmamış gibi davranıyor" başlıklı haberi görülüyor.

Türk gazetecilerin maruz kaldığı şiddet hakkında Solmaz'ın sorularını yanıtsız bırakan AB makamlarının, Hollanda'nın bu girişimi karşısında ne yapacağı merak konusu.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde 2014 yılında yayın hayatına başlayan Daily Sabah, 3. yaşını geçtiğimiz ay içerisinde kutladı.