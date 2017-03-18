Kanada’da ilk Türk lisesi

Dünyada eğitimin en önemli ülkeleri arasında yer alan Kanada'da ilk Türk okulu açıldı. Bahçeşehir Okulları Kanada'nın en çok rağbet edilen uluslararası okulu Fulford Academy'yi bünyesine kattı. Okulda artık Türk bayrağı sallanacak. Bahçeşehir Okulları Kanada Kampusu olarak hizmet verecek kurumda yatılı eğitim imkânı sunulacak. Var olan 250 kişilik yurt kapasitesine yenileri de eklenecek. 7'nci sınıftan itibaren öğrenci kabul edecek okulda, lise diploması, çift diploma, lise değişim programı, dönemsel eğitim gibi çok çeşitli programlar var.