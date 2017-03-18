Üç denizcinin cesedine ulaşıldı

Libya açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki gün batan Türk kargo gemisinin mürettebatından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Misurata Limanı'nın birkaç mil açığında batan "M/V TINAZTEPE-S adlı Türk gemisinde kaybolan 3 mürettebat ise hala aranıyor. İstanbul'dan Batu Denizcilik yetkilileri, cenazelerin Türkiye'ye gönderilmesi için işlemleri yürütmek için bölgeye gidecek. Öte yandan 13 mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından kurtarılan 7 mürettebattan 5'i taburcu edildi. İkisinin ise hastanede tedavisi sürüyor. Kayıp mürettebattan 2'si, Zonguldaklı Cevceddin (45) ve Celalettin Tunca (41) kardeşler. Keller köyünde oturan iki kardeşin kaybolması, anneleri 76 yaşındaki Hanife ve babaları 88 yaşındaki Nurettin Tunca'yı üzüntüye boğdu. 3 çocuk babası Cevceddin Tunca'nın eşi Gülseren Tunca gözyaşı dökerken, iyi haber beklediklerini söyledi.



Tunca kardeşlerin yakınları gözyaşı döktü. (en üstte)