X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Almanya'da camiye çirkin saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da ye çirkin !

DHA
  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 15:00 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 15:02
Almanya'da camiye çirkin saldırı!
Almanya'da camiye çirkin saldırı!

'nın Bremen Eyaleti'ne bağlı Bremerhaven kentinde Milli Görüşe bağlı Yeni Fatih sine dün gece domuz kulağı ve domuz ayağı atıldı.

2011 yılında Alman siyasetçilerin de katılımıyla açılan Yeni Fatih si'ne yapılan domuz parçalı cami ini şok etti. Minareli ve kubbeli olan camiye kimlerin ve neden böyle bir saldırı düzenlediği araştırılıyor.



SORUMLULAR ARANIYOR

Camiye yapılan saldırı kentte yaşayan Türklerin de tepkisini çekti. Sosyal medyada konuyla ilgili açıklama yapan cami yönetimi ve üyeleri saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve sorumluların polis tarafından biran önce yakalanmasını istediklerini dile getirdiler.



Yönetim Facebook sayfasından, cami avlusuna atılan parçalanmış domuzun resimlerini de paylaşarak durumu kamuoyuna duyurdu.

BENZER HABERLER