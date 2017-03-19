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Avrupa insanları kafeste sergilemişti

  • Giriş Tarihi: 19.3.2017
Avrupa insanları kafeste sergilemişti
Avrupa insanları kafeste sergilemişti

Avrupa ve ABD'de, 60 yıl önce Asyalı, Afrikalı ve Amerikalı yerlileri sergilendiği kafeslerin fotoğrafları ortaya çıktı. 1904-1958 arasında çekilen fotoğraflarda insanların kafeslerde sergilendiği alanların "hayvanat bahçesi" konseptinde tasarlanması dikkat çekti. Bu kafeslere ziyaretçi sayısının yılda milyonları bulduğu ifade edildi. "İnsan kafesleri" Batılı insanlar ile "ilkel" olarak adlandırılan insanların arasındaki farkları göz önüne sermek amacıyla yapılmış ve çok sayıda insan anavatanından köle olarak getirilerek bu zulme maruz bırakılmıştı.