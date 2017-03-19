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girişinde bombalı araç paniği

AA
  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 19:01 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 19:10
Beyaz Saray girişinde bombalı araç paniği
Beyaz Saray girişinde bombalı araç paniği

'ın güvenlik noktalarından birine dün gece aracıyla yaklaşan ve araçta bomba olduğunu iddia eden bir şüpheli, Gizli Servis tarafından gözaltına alındı.

Amerikan CNN kanalında yer alan ve bölgede görev yapan polislere dayandırılan haberde, olayın gece yarısına doğru meydana geldiği bildirildi.

Aracıyla 'ın kontrol noktalarından birine yaklaşan bir şüphelinin, kontrol noktasındaki görevlilere aracında bomba olduğunu söylediği kaydedildi. Şüpheliyi hemen gözaltına alan Gizli Servis, bölgeyi trafiğe kapattı ve güvenliği bir üst seviyeye çıkardı.

Yaklaşık 4 saat süren inceleme sonucunda Gizli Servisin bölgeyi tekrar trafiğe açtığı ve bomba imha ekiplerinin olay yerinden ayrıldığı ifade edildi. Olayın ardından söz konusu araçta bomba olup olmadığı, yetkililer tarafından açıklanmadı.

Olayın yaşandığı saatlerde 'ın Florida'da olması sebebiyle Beyaz Saray'ın büyük oranda boş olduğu kaydedildi.

Hafta içinde de Beyaz Saray'ın çitlerinden atlayarak içeri giren bir şüphelinin yaklaşık 15 dakika boyunca Beyaz Saray'ın sınırları içinde dolaştığı, bu sürenin sonunda yakalandığı bildirilmişti.

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