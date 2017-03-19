Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden Alman Büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'da dün PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen mitingle ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili Alman Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.

Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün Almanya'da PKK yandaşlarınca yapılan miting hakkında konuştu. 'Nevruz'un adını da kirletiyorlar' diyen Kalın, bu mitingle ilgili Alman Büyükelçi'nin dün akşam Dışişleri'ne çağrıldığını ve çok sert bir dille kınandığını açıkladı.