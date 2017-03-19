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Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 11:52 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 13:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ABD 'la telefonda görüştüğü bildirildi.Görüşme talebinin Tillerson'dan geldiği belirtildi.

'nun Amerika Birleşik Devletleri ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz iki taraftan da bir açıklama yapılmazken edinilen ilk bilgilere göre söz konusu görüşme talebi ABD ı Rex Tillerson tarafından geldi.

Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın başta olmak üzere terörle mücadele ve bölgesel konuları ile ilgili görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'un 30 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. ABD'li bakan en son Çin'de Devlet Başkanı ile görüştü.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON ÇİN'DE

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