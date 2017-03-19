Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz iki taraftan da bir açıklama yapılmazken edinilen ilk bilgilere göre söz konusu görüşme talebi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından geldi.



Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın başta DEAŞ olmak üzere terörle mücadele ve bölgesel konuları ile ilgili görüştü.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'un 30 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. ABD'li bakan en son Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.