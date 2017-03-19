Merkel’e soğuk duş

ABD Başkanı Trump ilk kez yüz yüze buluştuğu Almanya Başbakanı Merkel’in elini sıkmadı. Alman medyası “Merkel, bizi rezil etti” diyerek tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yüz yüze görüşmesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in elini sıkmaması, ABD ve Alman basını ile sosyal medyada en çok tartışılan konularından biri oldu. Muhabirlerin, iki liderin tokalaşmasını istemesi üzerine Merkel'in Trump'a dönerek, "El sıkışmak ister misiniz?" şeklindeki sorusuna ABD Başkanı herhangi bir tepki vermedi. Sorusuna yanıt alamayan Merkel'in Trump'a şaşkın bakışı da dikkatlerden kaçmadı.



YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Alman basınında Merkel'e muhalif olanlar "Bizi rezil etti" ve "Trump, Merkel'in tokalaşmak istemesini duymazlıktan geldi" derken hükümete yakın yayın organları durumu şaşkınlıkla karşılayarak Trump'ın Merkel'i gerçekten duymadığını dile getirdi. Spiegel'deki yorumda "Görüşmenin tamamı mesafeli geçti" denilirken Bild "Trump ofisinde elini Merkel'e vermekten kaçındı" ifadelerini kullandı. Trump'ın muhabirlere doğru dönerek konuşması ikili arasındaki görüşmenin beklentilerin altında geçtiği yorumlarına yol açtı. Amerikan medyasında yoğun biçimde yer verilen olayın videosu sosyal medyada da "handshake" etiketiyle kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Yorumlarda Trump'ın Merkel'in Barack Obama ve Hillary Clinton ile ilişkisinin iyi olmasından dolayı tepki verdiği öne sürüldü. Trump, seçim kampanyası döneminde "ülkeye çok sayıda göçmeni kabul etmekle yanlış yaptığı" şeklindeki sözleriyle Merkel'i eleştirmiş, Alman basınında Trump'ın sözleri tartışma yaratmıştı.