Trump'tan Merkel'e: Borcunuzu ödeyin!

ABD Başkanı Donald Trump, Merkel'in ziyaretinin ardından attığı tweet'te Almanya'nın NATO ve ABD'nin kendisine sağladığı savunma için borçlarını ödemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin detayları tartışma konusu olmuştu. Donald Trump, Merkel'in elini sıkmayarak mesaj gönderdiği ve iki liderin arasındaki farklılıkların görüşmede meydana çıktığı yönündeki iddialara, Twitter hesabından yanıt verdi.

OLUMLU GEÇTİ AMA...

Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan haberlerden duyduklarınıza karşın, Alman Şansölyesi Angela Merkel'le harika bir görüşme gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

YİNE DE BORÇLARINI ÖDE!

ABD Başkanı görüşmenin güzel geçtiğini söylemesinin ardından Merkel'i NATO harcamaları konusunda eleştirdi. Trump paylaştığı ikinci tweette, "Ama yine de Almanya, NATO ve ABD'nin kendisine sağladığı güçlü ve pahalı koruma için borçlandığı yüklü miktarda parayı ödemeli" ifadelerini kullandı.

Donald Trump daha önce NATO için en fazla bütçeyi ABD'nin ayırdığını ve diğer ülkelerin de NATO'nun savunma harcamalarına bütçe ayırmaları gerektiğini söylemişti.