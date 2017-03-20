Almanya'dan küstah tehdit, ''Süreci sonlandırırız.''

Son günlerde provokasyonlarıyla gündeme gelen Almanya'dan bir skandal açıklama daha geldi. Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen dün akşam ARD'de katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi durumunda AB ile üyelik müzakerelerinin sona ereceğini söyleyerek adeta Türkiye'yi ve Türk vatandaşlarını tehdit etti.

Türk hükümet üyelerinin Almanya'da referandum kampanyası düzenlemesine getirilen yasakları desteklediğini ifade eden Martin Schulz'un ardından bir skandal açıklama da Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen'den geldi.



ADETA TEHDİT ETTİ



Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Röttgen, Türklerin referandum öncesi planlanan anayasa reformunun şimdiki Cumhurbaşkanı'nın çıkarına olduğunu iddia etti ve aynı zamanda Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin de oylandığını bilinmesi gerektiğini söyleyerek Türkiye'yi tehdit etti. Röttgen, Türkiye'yi liberal demokrasiden uzaklaştıracağını iddia ettiği değişikliklerin AB ile uyumlu olmadığını savunarak 'Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi durumunda AB ile üyelik müzakerelerinin sona ereceği' ni söyledi. (DW)