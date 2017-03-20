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'dan küstah tehdit, ''Süreci sonlandırırız.''

  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 14:49 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 15:26
Almanya'dan küstah tehdit, ''Süreci sonlandırırız.''
Almanya'dan küstah tehdit, ''Süreci sonlandırırız.''

Son günlerde provokasyonlarıyla gündeme gelen 'dan bir açıklama daha geldi. Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı dün akşam ARD'de katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin ne geçmesi durumunda AB ile üyelik müzakerelerinin sona ereceğini söyleyerek adeta Türkiye'yi ve Türk vatandaşlarını tehdit etti.

Türk hükümet üyelerinin 'da referandum kampanyası düzenlemesine getirilen yasakları desteklediğini ifade eden 'un ardından bir açıklama da Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı 'den geldi.

ADETA TEHDİT ETTİ

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Röttgen, Türklerin referandum öncesi planlanan anayasa reformunun şimdiki 'nın çıkarına olduğunu iddia etti ve aynı zamanda Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin de oylandığını bilinmesi gerektiğini söyleyerek Türkiye'yi tehdit etti. Röttgen, Türkiye'yi liberal demokrasiden uzaklaştıracağını iddia ettiği değişikliklerin AB ile uyumlu olmadığını savunarak 'Türkiye'nin ne geçmesi durumunda AB ile üyelik müzakerelerinin sona ereceği' ni söyledi. (DW)

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