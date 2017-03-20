Ankara’nın Almanya tepkisi dünya basınında

Almanya'nın Frankfurt kentinde cumartesi günü 30 bin kişinin katıldığı nevruz kutlamalarının terör örgütü PKK ile lideri Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı bir gösteriye dönüşmesi ve Türkiye'nin Almanya'nın uyguladığı çifte standarda tepkisi, dünya basınında geniş yer buldu. En güçlü tepki, Alman yayın organı Deutsche Welle'den (DW) geldi. DW, gösterinin Tükiye'deki referanduma "hayır"ı destekleyen PKK yanlısı bir gösteri düzenlediği tespitini yaparak bu gösterinin "Türkiye ile bağları daha da gerginleştireceği" yorumunu yaptı. Haberde Frankfurt'ta 30 bin Kürdün katıldığı ve "Öcalan'a özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteriden bahsedilirken, Dışişleri Bakanlığı'nın gösteriye izin verilmesini sert dille eleştirdiği açıklamaya da yer verildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC, gösterinin "hayır" kampanyasına ve PKK yanlısı bir protestoya dönüştüğü yorumunu yaptı. Rusya merkezli yayın yapan Sputnik haber portalı Türkiye'nin Almanya'yı kınadığını bildirdi. Fransız haber ajansı AFP Türkiye'nin Almanya'nın gösteriye izin vermesini "kabul edilemez" bulduğu şeklindeki sert tepkisine yer verirken, Çin merkezli Şinhua Haber Ajansı da, Türkiye'nin bu gösteriye haklı tepkisini abonelerine ve takipçilerine duyurdu.