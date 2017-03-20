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limanında !

AA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 22:05 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 22:07
Barcelona limanında gemi kazası!
Barcelona limanında gemi kazası!

İspanya'nın doğusundaki limanında meydana gelen nda bir balıkçı gemisinin battığı ve iki mürettebatının kaybolduğu kaydedildi.

Belediyesi ve Liman Sahil Güvenlik yetkililerinden verilen bilgilerde, kentteki liman girişinin yaklaşık 1,5 mil açıklarında bir Rus yük gemisinin kendisinden 10 kat küçük bir balıkçı gemisine çarptığı bildirildi.

Yerel saatle 15.20 (TSİ 17.20) sıralarında gerçekleşen kazada limana giriş yapan Midvolga2 adlı Rus yük gemisinin, limandan çıkmak üzere olan El Fairell adlı balıkçı gemisine çarptığı, balıkçı gemisinin çarpmadan kısa bir süre sonra battığı belirtildi.

Olayda balıkçı gemisinin mürettebatından ikisi kurtulurken, diğer 2 mürettebatın kayıp olduğu açıklandı.

Kayıp iki kişiyi arama çalışmalarına havadan helikopterlerin de yarıdımıyla devam edildiği, kazayla ilgili soruşturma açıldığı ifade edildi.

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