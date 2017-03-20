Kanada’da 4,2 milyar yıllık yer kabuğu örneği bulundu

Quebec eyaletinin kuzeyinde yapılan çalışmalarda 4,2 milyar yıllık yer kabuğu örneğine bulundu.

Kanadalı bilim heyeti, Quebec eyaletinin kuzeyinde yaptıkları çalışmalarda, 4,2 milyar yıllık yer kabuğu örneği buldu.

Ottawa Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri Bölümü'nden Doç. Jonathan O'Neil başkanlığındaki bilim heyetinin çalışması, Science Dergisi'nin son sayısında yayımlandı. O'Neil çalışmasının sunumunda, gezegenin ilk dönemlerine ait Kanada Kalkanı'ndan 4,2 milyar yıl öncesine ait yerkabuğunun izlerini bulduklarını açıkladı.

Dünyanın bileşiminin, bilinen herhangi bir gezegenden ya da aydan farklı olduğunu aktaran bilim adamı, hareket eden kayalık kabukların zamanla yüzeyin altındaki derin kabuklara ilişkin kanıtları da ortaya çıkardığını ifade etti. Bugüne dek bulunan en eski yerkabuğu örneğinin yaklaşık 2,7 milyar yaşında olduğunu hatırlatan Jonathan O'Neil, bu kalıntıların da Kanada Kalkanı'nda olduğuna dikkati çekti.