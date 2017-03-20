Kuzey Kore'den ABD'nin askeri müdahale uyarısına tepki!

Kuzey Kore Haber Ajansı'nın (KCNA) adını açıklamadığı Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Kuzey Kore'nin nükleer programına karşı daha sert yaptırımlar uygulanması ve muhtemel askeri müdahale açıklamasının kendilerini korkutmadığı belirtildi.

Sözcü, "Kuzey Kore'nin nükleer gücü çok kıymetli bir adalet kılıcıdır ve sosyalist ana vatanımız ile halkımızın canının korunması için en güvenilir savaş caydırıcısıdır." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer gücünü kabullenmesi gerektiğine işaret eden sözcü, "Eğer iş adamına dönmüş ABD yetkilileri Kuzey Kore'yi korkutacaklarını sanıyorlarsa bilmelidirler ki bu yöntemleri işe yaramıyor." dedi.

Asya turu çerçevesinde Japonya'nın ardından cuma günü Güney Kore'ye ziyarette bulunan Tillerson, Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünü ziyaretinde Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi halinde ülkeye askeri müdahalede bulunulması seçeneğinin masada olduğunu belirtmişti.

Tillerson, Kuzey Kore'ye karşı "stratejik sabrın" tükendiğini söylemişti.

Kuzey'e askeri harekat düzenlenmesi olasılığının olup olmadığına ilişkin soruyu Tillerson, "Elbette, işin askeri çatışma noktasına gelmesini istemiyoruz. Eğer nükleer silah programları tehdidini, bizim eylem gerektirdiğine inandığımız bir düzeye çıkarırlarsa, bu seçenek masada duruyor." şeklinde yanıtlamıştı.