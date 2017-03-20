‘Türkiye ABD için çok önemli’

ABD merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organisation’ın başkanı Ali Çınar, “FETÖ mensupları Türkiye’yi karalamak için çalışıyor” açıklamasında bulundu

Türkiye'deki FETÖ yapılanmasını ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini ABD'ye anlatmak için birçok faaliyete imza atan Washington D.C. merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organisation'ın (THO) başkanı Ali Çınar, ABD'nin başkentindeki kulislere dair SABAH'ın sorularını yanıtladı. ABD'de FETÖ bağlantılı kişi ve kurumların hâlâ Türkiye'ye yönelik algı operasyonları yürüttüğünü söyleyen Çınar, "Düşünebiliyor musunuz, kökeniniz Türk olmasına rağmen, kendi doğduğunuz, geldiğiniz ülkenizi ABD'de aşağılamak, karalamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bunun ne Türklükle ne de vatandaşlıkla alakası var" ifadelerini kullandı. "FETÖ grupları adeta 'ABD'de Türkiye benden sorulur' kamuflajı ile geziyordu. Bu kişilerin etkisi hâlâ sürüyor. Amerikalı dostlarımızı, Türkiye'yi sözde temsil ediyorum diyerek zarar veren gruplara karşı uyarmaya çalışıyoruz" diyen Çınar, "Trump yönetimi başa geldiği gibi, Amerikan kamuoyunda kendisine yapılan saldırılar dolayısıyla nefes alabilmiş değil. Ancak ABD için Türkiye çok önemli. Trump başa gelir gelmez CIA Direktörü Türkiye'ye geldi ve daha birçok temaslar gerçekleşti. Yani açıkça Trump heyeti ile sıcak temas var diyebiliriz" şeklinde konuştu. Çınar, Türkiye'nin tezlerini anlatmak için doğru kişilerin seçilmesi ve kripto FETÖ'cülerin zarar verme potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarıda bulundu.