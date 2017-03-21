10 general ile 2603 asker öldü

İsrail merkezli istihbarat bilgilendirme merkezine göre Suriye ve Irak’ta şimdiye kadar 10’dan fazla İranlı general ile İran Devrim Muhafızları’na bağlı 2 bin 603 Şii milis öldü

Savaşın başından beri Beşar Esad rejiminin yanında yer alan ve uzun bir süredir sahaya asker gönderen İran'ın Suriye ve Irak'taki kayıpları hakkında bir rapor yayımlandı. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Irak ve Suriye'de şimdiye kadar İranlı 10'dan fazla general öldürüldü. İsrail istihbarat servisi Mossad'ın eski şefi olan Meir Amit ile aynı ismi taşıyan İstihbarat ve Terör Bilgilendirme Merkezi tarafından açıklanan rakamlara göre ayrıca Irak ve Suriye'de toplamda 2 bin 603 İranlı asker çatışmalarda öldü.



HALK TEPKİLİ

Jerusalem Post'taki haberde İran Şehit ve Gazi Vakfı Başkanı Mohammad Ali Shahidi Mahalati'nin 6 Mart'ta yaptığı Suriye-Irak savaşlarında 2 bin İranlı askerin "kutsal mekânları" korurken hayatını kaybettiği açıklaması da hatırlatıldı. Ancak Meir Amit Merkezi'nin raporunda ölen İranlı asker sayısının aslında 2 bin 603 olduğu kaydedildi. Rapora göre ölen askerlerden de 511'i İran vatandaşıyken, bin 45'i Hizbullah milisi ve bin 47'si de Afganistan ve Pakistan'dan Suriye'ye gönderilen Şii milisler oldu. İran Devrim Muhafızları Komutanlığı bünyesinde Afgan milislerden oluşan Fatimiyyun Tümeni ile Pakistanlı milislerden oluşan Zeynebiyyun Tümeni'nin Suriye'de savaştığı biliniyor. Daha önce birçok haberde İran halkı arasında Suriye'de ölen İranlı askerlerin sayısının çok olmasından dolayı Tahran hükümetine karşı rahatsızlık başladığı iddia edilmişti. Bu nedenle Tahran yönetimi başta İranlı üst düzey komutanlar olmak üzere diğer asker kayıpları hakkında bilanço açıklaması yapmadığı biliniyor.