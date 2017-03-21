ABD Dışişleri Bakanı Mattis, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Yirmi yıl önce daha iyi bir gelecek ümit ediyorduk ve bazı şeyler istediğimiz gitmedi. Bu gerçekle muhatap olmamız gerekir"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) görüşme öncesi iki yetkili kısa birer açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, "transatlantik" bağların güçlü olduğunu ve daha da güçlendiğini belirterek, Brüksel ziyareti sırasında NATO içindeki birlik ve kararlılığa şahit olduğunu, ittifak içindeki bağlılıktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mattis, "Sizin liderliğinizdeki NATO saldırganlığa ve Akdeniz ile Türkiye sınırı boyunca ittifakın güney kanadında söz konusu olan terör tehdidine karşı kendini savunmak üzere evrildi." dedi.

Küresel güvenlik sorunlarına işaret eden Mattis, "Yirmi yıl önce daha iyi bir gelecek ümit ediyorduk ve bazı şeyler istediğimiz gitmedi. Bu gerçekle muhatap olmamız gerek." şeklinde konuştu.

Stoltenberg ise Mattis'e Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda birliğe verdiği destek için teşekkür etti.

Karmaşa ve belirsizlik zamanlarında NATO gibi kurumların güçlü olmasının önemine değinen Genel Sekreter Stoltenberg, "Bugün etrafımızdaki belirsizlik ve zorluklara karşı NATO'yu güçlendirmemiz ve adapte etmemiz gerekir." vurgusu yaptı.

Güçlü bir NATO'nun Avrupa için iyi olduğunu aktaran Stoltenberg, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği konusundaki bağlılığından dolayı ABD'ye de minnettarız ama güçlü bir NATO, Kuzey Amerika için de iyidir çünkü Avrupa'nın istikrarı hepimiz için iyidir. İki dünya savaşı ve soğuk savaş, barış ve istikrarın Avrupa ve Kuzey Amerika için ne kadar önemli olduğunu hepimize öğretti."

Stoltenberg, gazetecilerin, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 5-6 Nisan'da Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmayacağına" yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.

Mattis ve Stoltenberg, daha sonra basına kapalı bir toplantı yaptı.