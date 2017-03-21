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'da, 'Türkler oy kullanmaya gelmesin' eylemi

DHA
  • Giriş Tarihi: 21.3.2017 15:00 Güncelleme Tarihi: 21.3.2017 15:27
Bulgaristan'da, 'Türkler oy kullanmaya gelmesin' eylemi
Bulgaristan'da, 'Türkler oy kullanmaya gelmesin' eylemi

'da pazar günü yapılacak genel ler öncesi bazı siyasi partiler, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan'a giderek oy kullanmalarını istemediklerini dile getirerek, Edirne'deki Kapıkule ile ve 'nin Dereköy karşısındaki Malotırnovo Sınır Kapısı'nın karşılarında yolları keserek eylem yaptı.

'da pazar günü yapılacak genel lere Türkler'in kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi de (DOST) katılacak. Seçimler öncesi bugün Kapıkule 'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı ile Sınır Kapısı ve karşısındaki Lesovo Sınır Kapısı, 'nin karşısındaki Malotırnovo Sınır Kapısı girişlerinde Bulgarlar eylem yaptı.



SINIR KAPISINDA TOPLANIP ''TÜRKLER GELMESİN'' DEDİLER!

Bulgaristan'da bazı siyasi partilerden oluşan gruplar, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın girişinde toplandı.. Ellerinde Bulgaristan bayrakları taşıyan protestocular, karayoluna zincir çekip, araç lastikleriyle barikat oluşturdu. Protestocular, pazar günü yapılacak seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini dile getirdi.

UZUN SÜRE İZİN VERİLMEDİ

Bulgar polisi, bölgede sıkı güvenlik önlemleri alırken, protesto nedeniyle, Bulgaristan'dan Türkiye'ye araç geçişlerine uzun süre izin verilmedi. Bu arada Kapıkule Gümrük Kapısı yetkilileri, kendilerinde bir sorun olmadığını belirterek, Bulgaristan tarafına araç geçişlerini normal olarak devam ettiğini söyledi.

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